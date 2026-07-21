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¿Por qué se celebra el Día Mundial del Perro el 21 de julio? Conoce el triste origen de esta fecha

En esta jornada, organizaciones y refugios promueven la adopción responsable y la esterilización, enfatizando la tenencia responsable y el bienestar de los perros a lo largo de su vida.

La conmemoración resalta la importancia de un cuidado permanente de las mascotas, promoviendo su bienestar a través de campañas de protección.
La conmemoración resalta la importancia de un cuidado permanente de las mascotas, promoviendo su bienestar a través de campañas de protección. | Foto: Andina/Composición LR
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Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha que busca reconocer la importancia de estos animales en la vida de las personas y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre los problemas que aún enfrentan millones de canes en diferentes partes del mundo. Más allá de las celebraciones y homenajes, la efeméride pone sobre la mesa temas como el abandono, el maltrato y la necesidad de promover una tenencia responsable.

La iniciativa, instaurada en 2004, surgió como una respuesta a la creciente preocupación por la situación de los perros en condición de calle y la falta de medidas para garantizar su bienestar. Desde entonces, cada 21 de julio, organizaciones protectoras, refugios, autoridades y ciudadanos impulsan actividades orientadas a fomentar la adopción, la esterilización y el cuidado responsable de las mascotas.

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El motivo por el que se instauró el Día Mundial del Perro y la problemática que busca visibilizar

El principal objetivo de esta conmemoración es llamar la atención sobre la realidad que enfrentan millones de perros abandonados alrededor del mundo. Diversas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cerca del 70% de la población canina vive en situación de calle, una condición que los expone al hambre, enfermedades, accidentes y diversas formas de maltrato.

La elección del 21 de julio también guarda relación con una problemática recurrente en varios países. Durante la temporada de vacaciones de verano en el hemisferio norte suele registrarse un incremento en el abandono de mascotas, ya que algunas personas optan por dejarlas antes de viajar en lugar de buscar alternativas para su cuidado. Por ello, la fecha busca recordar que un perro implica una responsabilidad permanente y no un compromiso temporal.

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La importancia de la tenencia responsable y las acciones que promueve esta conmemoración

Cada Día Mundial del Perro, refugios, organizaciones de protección animal y entidades públicas desarrollan campañas enfocadas en promover la adopción responsable como alternativa frente a la compra de animales, además de incentivar la esterilización para controlar de manera ética el crecimiento de la población canina en situación de abandono.

Asimismo, la jornada pone énfasis en la importancia de brindar a las mascotas una alimentación adecuada, atención veterinaria, vacunación y un entorno seguro durante toda su vida. En los últimos años, este enfoque también ha estado acompañado por avances legales en distintos países, donde los animales han comenzado a ser reconocidos como seres sintientes, fortaleciendo las sanciones contra el maltrato y la negligencia.

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