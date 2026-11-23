Lanzan en Lima iniciativa internacional para proteger el origen del río Amazonas en Arequipa El proyecto Quehuisha Initiative fue presentado al cumplirse 30 años de la expedición científica que ubicó el nacimiento del río en la quebrada Apacheta, macizo de Quehuisha.

Con el objetivo de conservar el macizo montañoso de Quehuisha, ubicado en la región de Arequipa y donde nace el río Amazonas, se presentó oficialmente en Lima la plataforma internacional Quehuisha Initiative. El proyecto fue lanzado el 24 de septiembre de 2026, al cumplirse 30 años de la expedición científica 'Amazon Source 96', dirigida por el periodista y explorador polaco Jacek Pałkiewicz, la cual determinó la ubicación exacta de las fuentes del río en los Andes peruanos.

En la quebrada Apacheta, situada en el macizo de Quehuisha, se origina el sistema fluvial que recorre aproximadamente 7.000 kilómetros hasta desembocar en el océano Atlántico. Este curso de agua alimenta la selva tropical amazónica, influye en el clima de América del Sur y vierte al océano cerca de una quinta parte del agua dulce transportada por todos los ríos del planeta. Ante el retroceso de los glaciares y las sequías provocadas por el cambio climático, la iniciativa busca posicionar a Quehuisha como un referente internacional para la conservación de las fuentes hídricas.

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Según sus promotores, la propuesta se articula en cinco ejes de acción: la protección del agua dulce y los ecosistemas acuáticos, la educación ambiental, el apoyo a las comunidades locales asentadas en la zona, la cooperación técnica con la Unesco y la organización de conferencias y campañas internacionales. Al respecto, Jacek Pałkiewicz señaló que, tras haber identificado el nacimiento del río hace tres décadas, el desafío actual consiste en establecer mecanismos concretos para proteger ese punto de origen.

El proyecto cuenta con el patrocinio institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Sociedad Geográfica de Lima, entidad que participó históricamente en la expedición de 1996. Asimismo, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa otorgó su respaldo científico y se incorporó a la Quehuisha Global Alliance, mientras que la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de la Unesco en el Perú y la Marina de Guerra del Perú participaron en la presentación oficial realizada en la capital.

En el ámbito internacional, la iniciativa sumó la colaboración de Peter H. Gleick, integrante de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y especialista en recursos hídricos, quien advirtió sobre la fragilidad de la Amazonía y la necesidad de resguardar el agua dulce desde sus nacientes hasta su desembocadura. También se incorporó la activista canadiense Maude Barlow, exasesora sobre asuntos hídricos de la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida por impulsar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano.

De acuerdo con los integrantes de la expedición original, como el italiano Renzo Grego, el propósito a largo plazo es que el macizo de Quehuisha adquiera para la preservación del agua dulce un estatus simbólico equivalente al de parques naturales como Yellowstone o las islas Galápagos. El planteamiento central del programa sostiene que la gestión sostenible de los recursos hídricos debe iniciarse directamente en los lugares donde nacen los grandes ríos.