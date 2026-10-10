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Sociedad

Senamhi pronostica lloviznas en la costa peruana hasta el 16 de octubre: ¿qué zonas de Lima serán las más afectadas?

Lima sur registraría los mayores acumulados de lluvia, cercanos a los 2 milímetros, mientras que en el resto de la capital se esperan alrededor de 0,5 milímetros.

Lluvias en la costa peruana: Pronóstico del Senamhi hasta el 16 de octubre
Lluvias en la costa peruana: Pronóstico del Senamhi hasta el 16 de octubre
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Las lloviznas continuarán en Lima Metropolitana desde el domingo 11 hasta el viernes 16 de octubre, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Durante este periodo, la zona sur de la capital registraría los mayores acumulados, cercanos a los 2 milímetros, mientras que en el resto de la ciudad alcanzarían alrededor de 0,5 milímetros.

El incremento de la humedad y la velocidad del viento en la franja costera favorecerá estas precipitaciones, además de la presencia de niebla, neblina y mayor cobertura nubosa. La entidad prevé que estas condiciones se presenten principalmente durante las noches y las primeras horas de la mañana.

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¿Qué zonas de Lima tendrán más lloviznas?

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) prevé mayores acumulados de lluvia en Lima sur, donde distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores suelen registrar más lloviznas.

En paralelo, el Senamhi pronosticó un incremento de las temperaturas diurnas en la costa entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre, con intensidad de moderada a extrema. Para la costa central, la alerta roja contempla temperaturas máximas de entre 24 °C y 30 °C.

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¿Qué otras regiones tendrán lloviznas hasta el 16 de octubre?

El pronóstico comprende la costa, desde La Libertad hasta Tacna, aunque los acumulados variarán según la región. En La Libertad, se esperan entre 0,2 y 2 milímetros de lluvia, principalmente del 12 al 14 de octubre, mientras que en la costa de Áncash los valores alcanzarían cerca de 1,2 milímetros.

En Ica, las precipitaciones oscilarían entre 0,3 y 1 milímetro por día. En la costa de Arequipa, los acumulados se aproximarían a los 3 milímetros diarios. En tanto, en Moquegua y Tacna se esperan entre 0,5 y 3 milímetros por día, con valores superiores en algunos puntos.

El Senamhi continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda a la población consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones de los pronósticos.

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