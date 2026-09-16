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Sociedad

El chaku cusqueño, el perro de los Andes que vive a más de 3.000 m.s.n.m. y busca ser reconocido internacionalmente como raza oficial del Perú

El chaku cusqueño, conocido como ‘chapito’, busca reconocimiento internacional como raza canina oficial del Perú, con un expediente que se presentará en México el 9 de octubre.

El chaku cusqueño cumplen funciones clave de pastoreo y protección, guiando al ganado y defendiéndolo de depredadores como el puma y el zorro.
El chaku cusqueño cumplen funciones clave de pastoreo y protección, guiando al ganado y defendiéndolo de depredadores como el puma y el zorro.Foto: composición LR/Difusión
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El chaku cusqueño, también conocido como ‘chapito’, busca ser reconocido internacionalmente como una raza canina oficial del Perú. La solicitud será presentada por la Asociación Canófila Peruanala Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE) durante la asamblea anual de la Federación Canófila Americana (FECAM), programada para el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México.

El pedido enviado a la FECAM incluye un expediente histórico documentado, registros de ejemplares representativos y un estándar oficial de la raza. Jaime Rodríguez, presidente de la ACP-UCPE, explicó en una entrevista exclusiva a La República que estos requisitos ya se completaron tras más de una década de investigación en comunidades altoandinas, donde los canes siguen dedicados al pastoreo y la protección del ganado. No obstante, precisó que dicho estándar se considera preliminar, ya que se encuentra en fase de recuperación y sus características se irán refinando a medida que avance el estudio poblacional.

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En paralelo, la organización peruana promueve una iniciativa para declarar al chaku cusqueño como Patrimonio Cultural de la Nación. Si bien un proyecto similar ingresó previamente a la Comisión de Cultura del Congreso —impulsado por la excongresista Magali Ruiz—, este no llegó a debatirse en el pleno.

Un perro de trabajo de los Andes con historia transmitida por generaciones

La investigación sobre la pervivencia del chaku cusqueño en las zonas altoandinas se basa en testimonios de comunidades ubicadas a más de 3800 m. s. n. m. Según el especialista Rodríguez, los pobladores describen a estos perros como un legado transmitido de generación en generación para acompañar a las familias en las labores del campo.

“Encontramos una historia oral muy valiosa que nos habla, no de un perro de ahora ni de ayer; sino de una raza de can de hace muchos años atrás que ha venido sirviendo a las comunidades altoandinas en la conducción y protección de su ganado (…) Los mismo pobladores nos cuentan que los chakus de tamaños grandes se enfrentan incluso a los pumas”, destacó.

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La ACP-UCPE busca la declaración del chaku cusqueño como Patrimonio Cultural de la Nación.

La ACP-UCPE busca la declaración del chaku cusqueño como Patrimonio Cultural de la Nación.

Anatómicamente, se trata de un perro de estructura más larga que alta y de cabeza mesocéfala, caracterizado por una depresión naso frontal de medianamente evidente a evidente, orejas caídas y ojos almendrados. Presenta además un pelaje de doble manto semirizado y de textura áspera.

Existen tres variedades de esta raza según su tamaño: pequeño, mediano y grande. En el trabajo de campo, cumplen funciones clave de pastoreo y protección, guiando al ganado y defendiéndolo de depredadores como el puma y el zorro. Además, participan activamente en el chaku —la captura tradicional de vicuñas— ayudando a rodear a los animales para su esquila. En el hogar, destacan por su fuerte apego a la familia y su actitud cautelosa ante desconocidos.

El reconocimiento internacional de esta raza canina promete replicar el fenómeno vivido con el perro pastor chiribaya, transformando comunidades que históricamente han permanecido al margen de la atención pública.

“Creo que las comunidades andinas, al ver que un perro al que admiran, preservan y cuidan tanto —y que es parte fundamental de su labor cotidiana— logra ponerlas nuevamente en el mapa, no solo del Perú sino del mundo, recibirán un beneficio enorme, incluso en el aspecto turístico”, enfatizó.

en le izquierda se ve un niño de Puno hace 60 años aprox. y a la derecha hay una publicación de Highan Bighman que menciona el chaku cusqueño.

La solicitud del chaku cusqueño reúne un expediente histórico, ejemplares representativos y un estándar preliminar, tras diez años de investigación en comunidades altoandinas.

Evaluación de Pedigree Inicial y Celebración del Pastor Chiribaya

Como parte de las actividades vinculadas con las razas caninas peruanas, el domingo 20 de septiembre se realizará una jornada por el primer aniversario del Día Nacional del Pastor Chiribaya en el Circuito Mágico del Agua, con apoyo de Serpar. Esta cita especial, organizada por la Asociación Canófila Peruana (ACP), la Unión Canófila Peruana (UCPE), la FECAM y la WKU, busca rendir homenaje al legado e historia de esta emblemática raza ancestral, e incluirá actividades culturales como una sala de historia temática, exhibiciones y un concurso de Expocaninas Internacionales.

Asimismo, durante la jornada a desarrollarse a partir de las 3:00 p.m., los propietarios de mascotas podrán someter a sus ejemplares a la evaluación de certificación para obtener el Pedigree Inicial, permitiendo también certificar a perros con características distintivas del Pastor Chiribaya. La organización recordó que las inscripciones extemporáneas concluyen el 16 de septiembre, puesto que únicamente ingresarán al evento las mascotas previamente registradas.

Además, se promueve su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación, resaltando la importancia de esta raza en el pastoreo y protección del ganado en los Andes peruanos.

Además, se promueve su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación, resaltando la importancia de esta raza en el pastoreo y protección del ganado en los Andes peruanos.

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