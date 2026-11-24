Los sistemas políticos en crisis producen, ocasionalmente, liderazgos a la altura de la emergencia. La tendencia más común es que las transiciones sean capturadas por sectores con interés en reproducir el orden anterior o instalar uno propio. El Perú de noviembre de 2000 fue la excepción.

El abogado Valentín Paniagua asumió la presidencia interina el 22 de noviembre de 2000, en el momento de mayor degradación institucional de la historia republicana reciente. El dictador Alberto Fujimori había renunciado desde Tokio, tras el estallido del escándalo de los vladivideos, que documentaron la corrupción sistemática de su régimen. Sin embargo, el Congreso de entonces rechazó la dimisión y lo destituyó por incapacidad moral.

Desde entonces, el país recibió como herencia un aparato de inteligencia corrompido y un Poder Judicial intervenido.

Con todo, en nueve meses, Paniagua organizó elecciones competitivas y transparentes y entregó el mando el 28 de julio de 2001 sin haber alterado el cronograma electoral ni obtenido ventaja personal alguna. Creó además la Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de documentar los crímenes del conflicto armado interno.

Lo singular de esa gestión no fue su brevedad sino su coherencia. Paniagua gobernó sin agenda personal y sin pactos de impunidad. El tiempo transcurrió sin ser aprovechado para posicionarse electoralmente ni para proteger a ningún actor con responsabilidades pendientes. Esa combinación, elemental en teoría, ha demostrado ser difícil de replicar en los años posteriores.

El Perú de hoy enfrenta un escenario diferente al de 2000. Los actores son distintos y los mecanismos también. Pese a ello, el desgaste acumulado en los últimos años convierte a Paniagua en una referencia permanente, no por nostalgia sino por contraste.

El estándar de Paniagua no es un legado menor. Es la prueba de que la democracia puede reconstruirse cuando los cargos públicos se ocupan con visión de Estado.