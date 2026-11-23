Fenómeno El Niño: Senamhi activa alerta roja en Tumbes y Piura por lluvias extremas, fuertes vientos y descargas eléctricas hasta este martes 24 Las autoridades peruanas se mantienen en alerta por intensas lluvias en Tumbes y Piura, según el pronóstico del Senamhi. Se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Además, el pronóstico incluye lloviznas en Arequipa, Moquegua y Tacna, y variaciones de lluvia en la región andina, donde se espera nieve y granizo de moderada a extrema intensidad.

Además, el pronóstico incluye lloviznas en Arequipa, Moquegua y Tacna, y variaciones de lluvia en la región andina, donde se espera nieve y granizo de moderada a extrema intensidad. Foto: Difusión

Las condiciones meteorológicas en el norte del Perú mantienen en alerta a las autoridades debido al pronóstico de precipitaciones de extrema intensidad en Tumbes y Piura. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió un reporte de 24 horas que advierte sobre la presencia de lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en estas regiones.

El aviso meteorológico tiene vigencia desde la 1:00 p. m. del lunes 23 hasta la 1:00 p. m. del martes 24 de noviembre de 2026. De acuerdo con el nivel señalado en el pronóstico, el indicador de intensidad ubica en alerta roja las condiciones previstas principalmente para los departamentos de Tumbes y Piura, donde se esperan precipitaciones de mayor intensidad.

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¿Qué regiones del Perú serán afectadas por las lluvias de extrema intensidad, según Senamhi?

El pronóstico meteorológico contempla diferentes niveles de precipitación según la región geográfica. En la costa norte se concentra la mayor intensidad de las lluvias, mientras que otros departamentos del litoral también registrarán precipitaciones de menor magnitud.

Tumbes: se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Piura: se pronostican precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, además de actividad eléctrica y vientos.

se pronostican precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, además de actividad eléctrica y vientos. Arequipa: se prevén lloviznas de ligera a moderada intensidad.

se prevén lloviznas de ligera a moderada intensidad. Moquegua: se esperan lloviznas de ligera a moderada intensidad.

se esperan lloviznas de ligera a moderada intensidad. Tacna: el pronóstico contempla lloviznas de ligera a moderada intensidad.

En la región andina, las condiciones también estarán marcadas por precipitaciones de distinta intensidad. Para la sierra norte se prevén lluvias, nieve y granizo de moderada a extrema intensidad, mientras que en la sierra sur se esperan estos mismos fenómenos meteorológicos, pero con una intensidad que irá de moderada a fuerte.

El aviso meteorológico está vigente del 23 al 24 de noviembre de 2026, con alerta roja en Tumbes y Piura, donde se prevén precipitaciones extremas.

¿Hasta cuándo estará vigente la alerta por precipitaciones y qué condiciones climáticas se esperan?

El reporte del Senamhi comprende un periodo de 24 horas, desde las 13:00 horas del 23 de noviembre hasta las 13:00 horas del martes 24 de noviembre de 2026. Durante este intervalo, las condiciones previstas incluyen precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional, con especial atención en el norte del país.