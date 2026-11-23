Katherine Ampuero sobre fallo del JNE respecto a RLA: “Soy respetuosa, me guste o no cómo han resuelto” La senadora de Renovación Popular indicó que si bien la libertad de opinión y de crítica es absolutamente válida, siempre tiene que primar el respeto al Estado de derecho y eso implica respetar las decisiones que tomen los órganos competentes.

Katherine Ampuero sobre fallo del JNE respecto a RLA: “Soy respetuosa, me guste o no cómo han resuelto”

Katherine Ampuero sobre fallo del JNE respecto a RLA: “Soy respetuosa, me guste o no cómo han resuelto”

La senadora de Renovación Popular, Katherine Ampuero, señaló que respeta la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no proclamar a Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, independientemente de si está de acuerdo o no con lo resuelto por el organismo electoral

“Yo en lo personal siempre he dicho, lo mantengo y lo mantendré. Soy respetuosa del Estado de derecho. Me guste o no cómo han resuelto los órganos competentes, porque nuestra libertad de opinión y de crítica es absolutamente válida, pero siempre tiene que primar el respeto al Estado de derecho y eso implica respetar las decisiones que tomen los órganos competentes a pesar que no compartamos los criterios esbozados”, declaró a La República.

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Sobre el anuncio de López Aliaga de presentar una propuesta legislativa para reformar la Fiscalía y el Poder Judicial, Ampuero informó que en la Cámara Alta aún no se ha revisado ese tema, pues la primera instancia sería la Cámara de Dip utados.

“Me imagino que si se ha llevado a cabo alguna reunión esta sería con los diputados de Renovación Popular porque toda iniciativa legislativa tiene que partir de la Cámara de Diputados, como tiene que ser”, dijo.

Al ser consultada, si desde el Senado se respaldaría la eventual propuesta, la senadora indicó que prefiere no pronunciarse sobre supuestos.

“Primero se tienen que presentar los proyectos de ley. Esos proyectos de ley tienen que ser analizados en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Justicia porque esa es la materia competente. Si la propuesta legislativa implica alguna reforma constitucional, también tendrá que ir a la Comisión de Constitución”, anotó.