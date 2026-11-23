Patrullero de la PNP choca violentamente contra camioneta en Miraflores, se da a la fuga y deja herido al conductor El agraviado solicitó grabaciones de cámaras de seguridad para identificar al policía responsable del choque. Se denunció un trato agresivo por parte de otros policías que llegaron al lugar.

Tras el incidente, una ambulancia trasladó al conductor a la clínica Good Hope para atención médica, mientras que una grúa retiró la camioneta siniestrada para normalizar el tráfico en la zona. | Foto: RPP/Composición LR

Tras el incidente, una ambulancia trasladó al conductor a la clínica Good Hope para atención médica, mientras que una grúa retiró la camioneta siniestrada para normalizar el tráfico en la zona. | Foto: RPP/Composición LR

Un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) chocó contra una camioneta particular y abandonó el lugar del accidente sin auxiliar al conductor, en el distrito limeño de Miraflores. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. de este lunes 23 de noviembre, en la intersección de las avenidas Alfredo Benavides y La Paz .

Según el testimonio del conductor afectado recogido por RPP, su vehículo recibió el impacto en el lado izquierdo cuando cruzaba con la luz verde del semáforo. El choque destrozó la puerta del piloto y dejó al chofer con la necesidad de recibir atención médica.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Conductor pide identificar al policía que protagonizó el choque en Miraflores

El agraviado señaló que, después de la colisión, el patrullero se retiró del lugar. También solicitó que se entreguen las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al efectivo responsable y esclarecer lo ocurrido.

Además, denunció que los policías que llegaron posteriormente habrían intentado llevarlo a la comisaría entre insultos, sin informarle quién conducía la unidad involucrada. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el patrullero se habría desplazado a excesiva velocidad porque acudía a una intervención.

Una ambulancia atendió al conductor y lo trasladó a la clínica Good Hope para una evaluación médica. Posteriormente, una grúa retiró la camioneta siniestrada para restablecer la circulación vehicular.