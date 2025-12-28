Última edición del “Adoptatón 2025” busca cambiar la vida de más de 50 animales rescatados

La fundación Rayito llevó a cabo su última edición del año del “Adoptatón 2025”, evento que busca conseguirle un hogar a más de 50 animales rescatados, entre perros y gatos. La iniciativa busca sobrepasar las cifras de adopción de la edición del 2024 que alcanzó un récord histórico de 116 mascotas adoptadas.

“Es nuestra última edición de Adoptatón 2025, tenemos 32 perritos y 25 gatitos en adopción, todos ellos están vacunados, desparasitados, y esterilizados (…) diferentes albergues nos hemos unido para poder tener una ventana para nuestros rescatados”, sostuvo Fabiola Alegre, presidenta de la Fundación Rayito.

El evento fue organizado por la Fundación Rayito, la que por años busca darle una segunda oportunidad a los cientos de animales rescatados en pésimas condiciones y que encuentran en albergues un lugar temporal mientras esperan que los acoja un hogar de amor.

Activistas promueven la adopción responsable de perros y gatos. Foto: Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

En ese sentido, el médico veterinario de Serpar, Pedro Ramos, alertó de la situación de millones de animales que se encuentran en las calles y las medidas para prevenir la sobrepoblación de los mismos.

“En nuestro país hay 6 millones de animales en las calles entre perros y gatos, la idea de esterilizar es controlar la sobrepoblación en las calles” resaltó.

Presencia de mandatario

El evento fue una iniciativa del mandatario José Jerí, quien en la pasada edición del 29 y 30 de noviembre en el Parque de la Exposición tuvo un acercamiento activo con la fundación organizadora. Al llegar al pasaje Santa Rosa (frente a la Plaza Mayor de Lima) el jefe de Estado invocó a las demás autoridades a promover este tipo de campañas.

“Sabemos que la población de mascotas abandonadas es cerca de 6 millones y las políticas públicas no son suficientes (…), no es un tema solamente de presupuesto se trata también de voluntad de las autoridades (…) es una realidad lamentable en nuestro país (…) esperemos que otras autoridades que sean animalistas también promuevan estas campañas de sensibilización y adopción”, recalcó.

Escuadrón Patitas de Chorrillos

‘Nina’, una perrita de tan solo tres años fue abandonada en el distrito de Chorrillos hace más de dos años, fue encontrada en la calle en mal estado de salud y afortunadamente rescatada por el Escuadrón Patitas de Chorrillos, quienes cubrieron los gastos para poder estabilizar a la mascota y poder darla en adopción.

Sofía Burneo, una voluntaria del albergue nos relata la realidad de muchas mascotitas, que, como Nina, al ser adultas se dificulta aún más su acogida en un hogar.

“En la adopción de mascotas adultas es más complicado conseguirles familia (…) no la consideran como cachorra” sostuvo.

La agrupación tiene más de 10 mascotas rescatadas de las calles del sur de Lima en búsqueda de un hogar apacible, lleno de amor y voluntad.

Hogar gatuno provisional

Una historia similar la viven los gatitos como Michina quien fue rescatada cuando sus dueños la colocaron en un costal junto a su hermano y su madre para dejarlos abandonados en un parque en la madrugada. Pilar Velásquez a cargo del Hogar Gatuno Provisional rescata a felinos para luego junto a su esposo poder cambiarles la vida a estos seres indefensos.

“Rescatamos a los gatitos que están en extrema peligrosidad, en un pésimo estado expuesto a que los perros los maten, los llevamos al veterinario y a las ferias. A lo largo de este año hemos tenido 100 gatos, colocando a 50 gatitos (…) aún tenemos gatos de seis años y siete años en adopción” remarcó.

Hogar Gatuno Provisional rescata felinos vulnerables y les busca un nuevo hogar. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Tarea difícil para animales adultos

Si bien la asistencia a las campañas de adopción es masiva, la problemática radica en que muchas de las familias buscan animales de corta edad, generando una situación complicada para las mascotas adultas.

“La mayoría viene a adoptar cachorros, a los perros mestizos o que tienen un daño por ejemplo en sus ojitos (...) la mayoría de ellos terminan en los albergues hasta el final de sus días (…) es triste que culminen ahí”, sostuvo la voluntaria Mimi Marti.

Del mismo modo, la presidenta de la Fundación Rayito resaltó la importancia de los eventos y el apoyo de las autoridades.

Cachorros tienen más opciones de ser adoptados que animales adultos. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

“En Adoptatón fomentamos la adopción de animalitos adultos grandes que se quedan mucho tiempo en alberges esperando familia (…) ellos lamentablemente se quedan en los albergues y este tipo de eventos nos ayuda a que ellos tengan una ventana para encontrar la familia que tanto esperamos”, acentuó.

La organización también cuenta con la asistencia médico veterinaria a cargo de Serpar, la colocación de antipulgas, la desparasitación y la venta de ropitas y accesorios para los engreídos del hogar.

Adopción y ayuda

Si estás interesado en darle una oportunidad a una mascota puedes adoptar de manera responsable poniéndote en contacto a través de las redes sociales de la Fundación Rayito o por medio de su número de WhatsApp 995 086 343.

Para poder brindarle una ayuda a la agrupación también puedes donar alimentos, ropita o adquiriendo los calendarios Rayito 2026.