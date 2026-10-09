Asesinan a mototaxista tras dejar a un pasajero en paradero final de San Juan de Lurigancho

Un mototaxista de 48 años, Leoncio Pariona Vargas, fue asesinado a balazos en El Pedregal, San Juan de Lurigancho, tras dejar a un pasajero. El ataque ocurrió en su unidad de trabajo. | Composición LR

Un mototaxista de 48 años, Leoncio Pariona Vargas, fue asesinado a balazos en El Pedregal, San Juan de Lurigancho, tras dejar a un pasajero. El ataque ocurrió en su unidad de trabajo. | Composición LR

Un mototaxista de 48 años fue asesinado a balazos en la zona de El Pedregal, en San Juan de Lurigancho, luego de trasladar a un pasajero hasta el paradero final de su ruta. La víctima, identificada como Leoncio Pariona Vargas, fue atacada por sujetos armados mientras se encontraba en su unidad de trabajo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y encontraron hasta ocho casquillos de bala. Tras el atentado, personas que se encontraban en la zona auxiliaron al conductor y lo trasladaron en su propia mototaxi al Hospital 10 de Canto Grande.

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Pariona Vargas llegó inconsciente al establecimiento de salud, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas. Sus familiares acudieron al hospital tras conocer lo ocurrido.

Investigan presunta extorsión contra empresa de mototaxis

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con presuntas extorsiones contra la empresa Grupo 12, en la que trabajaba la víctima. La compañía estaría recibiendo amenazas y exigencias de pago de cupos por parte de organizaciones criminales que operan en la zona.

La Policía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. El caso quedó a cargo de la Depincri del sector.

Tras el crimen, vecinos de El Pedregal exigieron la instalación de cámaras de seguridad en las vías públicas y alertaron sobre el incremento de hechos delictivos en los últimos meses.