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Sociedad

Cusco: un muerto y dos heridos deja incendio forestal en el Valle Sagrado de los Incas

La víctima, un adulto mayor que combatía el fuego, falleció atrapado entre llamas y humo, mientras que los heridos, dos adultos con quemaduras de segundo grado, están recibiendo atención en el Hospital Regional de Cusco.

Incendio forestal en Cusco
Incendio forestal en CuscoFoto: Andina / Difusión
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Una persona fallecida y dos heridas dejó un incendio forestal registrado en el centro poblado de Yanahuara, en el distrito y provincia de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas, según confirmó el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco, Miguel Oscco, la tarde del sábado 3 de octubre.

Según el funcionario, la emergencia que inició la mañana del viernes 2 fue de grandes proporciones y se extendió durante varias horas. Además, las condiciones climáticas del lugar dificultaron las labores de control de brigadistas, bomberos y agentes policiales que se desplazaron hasta la zona para contener el siniestro.

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Un muerto y dos heridos por incendio forestal en Cusco

De acuerdo con Oscco, la víctima mortal es un adulto mayor que participaba directamente en las labores para contener el fuego y quedó envuelto entre el humo y las llamas. Su identidad todavía no ha sido determinada por las autoridades debido al estado en el que terminó su cuerpo.

En tanto, los lesionados son dos adultos que presentaron quemaduras de segundo grado. Debido a ello, fueron evacuados al Hospital Regional de Cusco, donde permanecían estables y recibían atención médica. El funcionario agregó que desde la Gerencia Regional de Salud se les brindará todo el apoyo necesario para su recuperación.

Emergencia fue controlada por bomberos

El incendio en el centro poblado de Yanahuara fue controlado luego de operaciones estratégicas por parte de las brigadas de bomberos, según confirmó el Comando del Departamento de Bomberos de la Región 9 de Cusco. El fuego consumió extensas áreas de vegetación y bosques tras ser reportado el 2 de octubre.

En la intervención participó un contingente especializado de 24 bomberos, junto con otros 13 miembros de la institución. Las labores incluyeron maniobras para establecer cortafuegos, retirar la vegetación combustible y sofocar directamente las llamas que en algunos puntos superaron los dos metros de altura. El personal continúa trabajando para prevenir cualquier posible reactivación debido a las corrientes de viento.

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