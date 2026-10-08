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Sociedad

Caso Liceo Naval: profesores que acompañaban a alumnos en el bus admitieron haber oído ruidos extraños, pero no investigaron lo ocurrido

Según sus declaraciones, ambos docentes escucharon comentarios sobre el uso de papel higiénico, un palo y un asiento manchado, pero no intervinieron. Este viernes se evaluarán sus testimonios y nuevas pruebas en una audiencia clave.

Docentes involucrados reconocieron haber escuchado comentarios sobre papel higiénico y un asiento manchado durante el trayecto, pero no indagaron más.
Docentes involucrados reconocieron haber escuchado comentarios sobre papel higiénico y un asiento manchado durante el trayecto, pero no indagaron más.Foto: composición LR
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El caso por la presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise continúa en investigación y tendrá una nueva diligencia este viernes 9 de octubre. La audiencia busca recoger testimonios y revisar elementos pendientes relacionados con los adolescentes y adultos vinculados con el hecho ocurrido durante un desplazamiento en una cúster de la institución educativa. En este contexto, la declaración de los docentes que viajaban en la unidad cobra relevancia para establecer qué situaciones advirtieron durante el trayecto.

Según información difundida por ATV Noticias, los docentes Víctor Muñoz Guerra y Rafael Ludeña Valdivia reconocieron haber escuchado referencias a papel higiénico, un asiento manchado y el uso de perfume o desodorante. Sin embargo, ambos señalaron que no identificaron nada inusual por lo que no profundizaron en lo ocurrido.

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De acuerdo con las declaraciones obtenidas, el profesor Víctor Muñoz Guerra informó ante la dirección del colegio que escuchó comentarios relacionados con el uso de papel higiénico y que se mencionaba sacar un palo y utilizar perfume. Sin embargo, admitió que no indagó el motivo de dichas expresiones ni buscó determinar qué sucedía en la parte posterior del vehículo.

Una versión similar entregó Rafael Ludeña Valdivia. Según su testimonio, escuchó a algunos estudiantes pedir papel higiénico porque uno de los asientos estaba manchado y percibió que aparentemente habían usado desodorante. Pese a estar a solo unos metros de los alumnos —quienes viajaban en los asientos posteriores mientras él y Muñoz permanecían en la parte delantera—, el entrenador sostuvo que no notó nada fuera de lo común.

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Ambos docentes afrontan investigaciones por abandono de menores, encubrimiento y omisión de denuncia, delitos que se extienden a otros trabajadores del colegio por presuntas omisiones posteriores. La denuncia fue interpuesta por la subdirectora Jessica Ortega —quien también acusó a la exdirectora Carito Ayala—, mientras que el chófer Juan Apaza no ha sido incluido hasta el momento.

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En ese marco, la magistrada Roxana Isabel Palacios Yactayo citó a declarar a cuatro adolescentes que recuperaron su libertad para ser reincorporados en calidad de testigos. Cabe precisar que uno de los menores abandonó el territorio nacional el 22 de septiembre con destino a Estados Unidos, conforme a lo reportado por el programa 'Beto a Saber', por lo que su declaración deberá ser recabada al haber formado parte del grupo de estudiantes que estuvo presente durante el desplazamiento en el que ocurrieron los hechos denunciados.

Audiencia del caso Liceo Naval será este viernes y evaluará nuevas declaraciones

La diligencia prevista para este viernes 9 de octubre estará centrada en las declaraciones de personas relacionadas con el traslado escolar y al análisis de diligencias pendientes dentro de la investigación. Entre los convocados figuran los dos docentes que estuvieron presentes en el vehículo, especialistas que realizaron evaluaciones y los cuatro alumnos que fueron apartados de la investigación, quienes declararán como testigos.

Los seis adolescentes, que continúan con internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, no participarán en esta sesión. Todos permanecen bajo esa medida por cuatro meses y ya declararon ante la jueza antes de que se dispusiera su internamiento. La audiencia permitirá incorporar nuevas versiones y revisar los informes de los peritos dentro del proceso por la presunta agresión sexual contra el estudiante.

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