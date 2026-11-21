Fenómeno El Niño: oncólogo advierte que caminar más de 30 minutos bajo el sol eleva riesgo de cáncer de piel Las condiciones climáticas del fenómeno El Niño incrementan la preocupación por la exposición a rayos UV en la costa peruana, donde se prevé un verano caluroso y prolongado.

El cirujano oncólogo aconseja la protección solar diaria, la revisión periódica de la piel y el control dermatológico para detectar cambios en lunares y lesiones que podrían ser cancerígenas.

El cirujano oncólogo aconseja la protección solar diaria, la revisión periódica de la piel y el control dermatológico para detectar cambios en lunares y lesiones que podrían ser cancerígenas. Foto: Andina

El cáncer de piel ha provocado 731 fallecimientos en el Perú en lo que va de 2026, según cifras de la Fundación Peruana de Cáncer. De ese total, 623 víctimas tenían más de 60 años, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de las personas adultas mayores frente a esta enfermedad. La preocupación adquiere mayor relevancia en medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que mantienen a la costa bajo temperaturas anómalas y elevan la preocupación por la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV).

En la costa, el calor ya ha superado ampliamente los valores habituales para noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) proyectó que Lima Este podría superar los 36 °C durante el verano, con una sensación térmica cercana a los 40 °C por efecto de la humedad.

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El escenario coincide con la alerta del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que prevé que El Niño Costero mantenga una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Aunque el incremento de las temperaturas no causa directamente cáncer de piel, las condiciones de calor pueden favorecer que las personas permanezcan más tiempo al aire libre y aumenten su exposición solar sin adoptar medidas de protección.

El cirujano oncólogo Mauricio León Rivera, especialista en cáncer de piel de la Clínica Ricardo Palma, advierte que el principal factor ambiental asociado a esta enfermedad es la radiación ultravioleta, capaz de alterar el ADN de las células cutáneas. El daño puede acumularse silenciosamente y manifestarse muchos años después, incluso en personas que nunca sufrieron quemaduras solares.

¿15 o 20 minutos bajo el sol? La exposición diaria también deja huella

La exposición solar no necesita provocar enrojecimiento, ampollas o dolor para generar alteraciones celulares. Según Rivera, la radiación UV puede afectar el ADN de la piel y favorecer la aparición de tumores malignos después de años de exposición.

"Una persona que recibió una exposición solar intensa durante su juventud podría desarrollar lesiones cancerígenas décadas más tarde", explica el especialista. El tiempo de aparición varía según la cantidad de radiación recibida, el tipo de piel y los antecedentes familiares, entre otros factores.

Las quemaduras intensas y repetidas durante la infancia y adolescencia incrementan especialmente el riesgo de melanoma, uno de los tipos más agresivos de cáncer cutáneo. Sin embargo, el médico insiste en que no es necesario sufrir una quemadura visible para que exista daño. La exposición acumulada también puede afectar las células y favorecer el desarrollo de la enfermedad.

El riesgo tampoco se limita a quienes acuden a las playas durante el verano. Caminar hacia el trabajo, esperar el transporte público o realizar compras al aire libre son actividades que suman exposición solar. "No necesitamos pasar varias horas en la playa para recibir radiación UV", advierte Rivera.

El especialista precisa que permanecer 15 o 20 minutos bajo el sol no provoca cáncer por sí solo, pues la exposición solar también tiene beneficios. No obstante, advierte que "repetir las exposiciones más de 30 minutos durante años sin protección aumenta el riesgo". La sobreexposición puede ocasionar manchas, arrugas prematuras, lesiones precancerosas y cáncer de piel.

La sensación térmica tampoco permite determinar el nivel de radiación. Una persona puede sentir mucho calor sin estar expuesta a los niveles más altos de rayos UV, mientras que un día fresco o nublado también puede presentar radiación considerable. Por ello, recomienda revisar el índice ultravioleta y no guiarse únicamente por la temperatura.

Multitudes bajo el sol y una exposición que no da tregua

La exposición prolongada quedó en evidencia durante las recientes misas multitudinarias del papa León XIV en Pimentel, Lambayeque, y en la base aérea Las Palmas, en Lima. En cada jornada se congregaron más de un millón de personas, que permanecieron durante horas en espacios abiertos y bajo el intenso sol. En ambos eventos, los bomberos utilizaron mangueras para rociar agua sobre los asistentes y mitigar los efectos del calor.

Estas concentraciones muestran las dificultades de permanecer durante varias horas bajo condiciones de altas temperaturas, pero el riesgo también alcanza a quienes se exponen diariamente por motivos laborales o por necesidad. Agricultores, pescadores, policías, comerciantes ambulantes y trabajadores de construcción forman parte de los grupos que requieren mayor protección.

Las personas de piel clara, pelirrojas, con numerosos lunares o antecedentes familiares directos de melanoma también presentan mayor riesgo. Los pacientes con defensas debilitadas por trasplantes, VIH o tratamientos inmunosupresores requieren cuidados especiales. En las personas adultas mayores, el daño acumulado durante décadas constituye otro factor de preocupación.

El médico advierte, además, que las personas de piel morena u oscura no están libres de desarrollar cáncer. Aunque la melanina ofrece cierta protección natural frente a la radiación UV, no elimina el riesgo. También es necesario revisar las palmas de las manos, las plantas de los pies y las uñas, donde puede aparecer el melanoma acral.

Melanoma y otros tumores: señales que no deben ignorarse

Entre los cánceres de piel más frecuentes se encuentran el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide o espinocelular. El melanoma es menos común, pero tiene mayor capacidad de extenderse a otros órganos y puede resultar mortal cuando se detecta en etapas avanzadas.

El doctor también advierte sobre el carcinoma de células de Merkel, un tumor poco frecuente, pero muy agresivo, que puede comprometer los ganglios linfáticos y extenderse a órganos como los pulmones, el hígado y el cerebro.

En el Perú, el melanoma lentiginoso acral representa un hallazgo relevante. Una investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que analizó 584 casos entre 2005 y 2018, encontró que este subtipo representaba el 30% de los melanomas estudiados. Puede aparecer en las palmas de las manos, las plantas de los pies y las uñas, zonas que suelen pasar inadvertidas durante las revisiones de la piel.

Entre las señales de alerta figuran los lunares que cambian de tamaño, forma o color, las lesiones con bordes irregulares, las manchas nuevas y las heridas que no cicatrizan. Para identificar un lunar sospechoso se puede aplicar la regla ABCDE: asimetría, bordes irregulares, colores variados, diámetro mayor de seis milímetros y evolución o cambios con el tiempo.

"Lo más importante es observar cualquier cambio nuevo o persistente y acudir al dermatólogo sin esperar a que aparezca dolor", recomienda el especialista.

Protección diaria frente a la radiación UV

Ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses, León Rivera recomienda utilizar protector solar de amplio espectro, que proteja frente a los rayos UVA y UVB, con un factor de protección solar (FPS) de 40 como mínimo. Para exposiciones intensas o prolongadas, aconseja optar por FPS 50 y renovar su aplicación aproximadamente cada dos horas mientras se permanezca al aire libre.

El bloqueador, sin embargo, no es suficiente por sí solo. También se debe utilizar sombrero de ala ancha, ropa que cubra brazos y piernas, lentes con filtro UV y buscar espacios con sombra. El médico recomienda reducir la exposición directa durante las horas de mayor radiación, especialmente entre las 10 a. m. y las 3 p. m.

Asimismo, aconseja revisar la piel una vez al mes y acudir a evaluaciones dermatológicas según los factores de riesgo individuales. Quienes tienen numerosos lunares, antecedentes de cáncer cutáneo o exposición solar intensa pueden necesitar controles periódicos, incluso anuales o con mayor frecuencia según indicación médica.

En medio de un Niño Costero extraordinario y temperaturas que seguirán poniendo a prueba a la población, la advertencia es clara: el daño solar no siempre se manifiesta de inmediato. La radiación que hoy recibe la piel puede dejar consecuencias que recién se conviertan en cáncer muchos años después.