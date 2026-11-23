Keiko Fujimori sobre los cuestionamientos a Carlos Espá: "Quiero expresar todo mi respaldo al canciller y al gabinete" La presidenta Fujimori aseguró que apoya al canciller luego de que el Congreso presentó una moción de interpelación por las fallas en la organización de la misa papal. Sin embargo, la mandataria lamentó las "deficiencias" que se presentaron el pasado 16 de octubre.

La presidenta Keiko Fujimori salió en respaldo del canciller Carlos Espá y el gabinete ministerial dirigido por Luis Galarreta, pese a los serios cuestionamientos en su contra por las fallas logísticas en la organización de la misa del papa León XIV en la Base Las Palmas el pasado 16 de noviembre.

Durante una rueda de preguntas ante la prensa este lunes 23 de noviembre, Fujimori calificó como "muy buena" la visita del sumo pontífice en las diversas regiones del Perú. Sin embargo, lamentó y pidió disculpas por las deficiencias en la organización.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete. En general, toda la visita del papa León XIV ha sido muy buena en todas las regiones. Efectivamente, en la última misa en Las Palmas ha habido algunas deficiencias; yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados", expresó.

La mandataria también se refirió a la moción de interpelación que presentó el Congreso contra Espá. Al respecto, Fujimori afirmó que el ministro de Relaciones Exteriores acudirá al Parlamento en "ese espíritu democrático".