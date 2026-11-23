Rafael López Aliaga anuncia que negociará votos en el Congreso para reformar la Fiscalía y el Poder Judicial

Rafael López Aliaga anuncia que negociará votos en el Congreso para reformar la Fiscalía y el Poder Judicial Composición/LR

Tras el cierre de las elecciones municipales y regionales, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que su siguiente objetivo político será negociar votos en el Congreso para impulsar una reforma en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, aun cuando no integra el Parlamento luego de haber renunciado a su curul.

Las declaraciones se produjeron durante un mitin en el distrito de Villa María del Triunfo, donde el dirigente utilizó calificativos contra los organismos del sistema de justicia para justificar una intervención desde el Parlamento.

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"Este país está podrido, la Fiscalía está podrida, el Poder Judicial podrido, Procuraduría General del Estado podrida. Eso es lo que hay que destrozar desde el Congreso, este Congreso. Ahí me voy a dedicar ahora", manifestó ante sus simpatizantes.

Pese a haber renunciado a su escaño en el Senado y no formar parte actualmente del Poder Legislativo, López Aliaga sostuvo que asumirá directamente las gestiones políticas con las bancadas parlamentarias.

"Ahora va, que ya terminé esta etapa, voy a meterme a negociar los votos para la reforma judicial, fiscal y Procuraduría de la República", indicó.

Durante la misma intervención en Lima Sur, López Aliaga también cuestionó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por su experiencia previa antes de asumir como juez supremo y titular del organismo electoral.

Según sostuvo el dirigente, al magistrado le "falta calle, le falta vida, le falta haber trabajado" y afirmó que llegó a dichos cargos "en tres años, teóricamente, de la nada", además de reprocharle su actuación frente a la interpretación de las normas electorales durante el proceso tras haber determinado que exalcaldes elegidos como primeros regidores no pueden asumir la alcaldía por sucesión.

En otro momento de su discurso, el líder del partido celeste señaló que su agrupación es "el único partido vivo ahorita" en el escenario nacional y declaró políticamente extintas a otras organizaciones tras los comicios municipales y regionales.

En concreto, mencionó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú "están muertos" por no haber superado la valla electoral, mientras que respecto a Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Avanza País sostuvo que "ya desaparecieron".