Nvidia restituye a Jensen Huang como director ejecutivo y presidente tras escándalo de adulterio y presunto espionaje Tras el anuncio, las acciones de Nvidia se dispararon un 30,43%, mostrando una rápida recuperación tras la controversia que envolvió a Huang en semanas anteriores.

La nueva decisión fue aprobada unánimemente por el consejo de administración de la empresa. Foto: AFP.

La nueva decisión fue aprobada unánimemente por el consejo de administración de la empresa. Foto: AFP.

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció la restitución de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de su consejo de administración, días después de su renuncia en medio de un escándalo relacionado con presunto adulterio, espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de la compañía.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración, con efecto inmediato, después de una serie de reuniones en las que sus integrantes evaluaron la situación del ejecutivo y su continuidad al frente de la empresa.

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En un comunicado, Nvidia señaló que sus consejeros quedaron satisfechos con la "franqueza y capacidad de liderazgo" de Huang. La compañía también indicó que recibió información de "altas esferas" del Gobierno estadounidense, a partir de la cual concluyó que su reincorporación no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

"El consejo considera que Jensen es la persona correcta para dirigir Nvidia y que su restitución responde al interés superior de los accionistas, los empleados, los socios y los clientes", afirmó Harvey Jones, presidente del consejo de administración.

Trump respalda la decisión de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la reincorporación de Huang como una "decisión correcta y apropiada" y respaldó públicamente la determinación de la compañía.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el líder republicano, quien había solicitado el regreso del ejecutivo, sostuvo que el Gobierno estadounidense "no tiene razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

El pronunciamiento se produjo después de que el consejo de administración comunicara que había recibido información de funcionarios estadounidenses para evaluar las implicaciones de la restitución de Huang.

Las acciones de Nvidia suben un 30,43%

El anuncio provocó una fuerte reacción en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia se dispararon en las operaciones previas a la apertura de Wall Street y mantuvieron una pronunciada subida durante los primeros minutos de negociación.

Hacia las 14.20 GMT, poco después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, los títulos de la compañía avanzaban un 30,43%, hasta alcanzar los 163,73 dólares.

En las semanas anteriores, las acciones del fabricante de chips habían recibido fuertes presiones tras la renuncia de Huang, vinculada al escándalo que involucraba presuntas relaciones extramatrimoniales y acusaciones de espionaje y contrabando de tecnología avanzada hacia China.

Con la decisión del consejo, Huang recupera de inmediato sus tres cargos directivos en Nvidia.