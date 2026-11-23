Virgen de la Candelaria 2027: dirigente de Puno denuncia presunto trato discriminatorio tras cancelación Más de 2.000 personas llegaron al Estadio Nacional, pero no pudieron ingresar. La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno denunció presuntas exigencias para contratar una productora. Autoridades alegan falta de permisos y seguridad.

El Instituto Peruano del Deporte responsabilizó a los organizadores por no garantizar condiciones adecuadas, mientras que la Municipalidad de Lima informó sobre el incumplimiento de requisitos necesarios para la autorización del espectáculo cultural.

El Instituto Peruano del Deporte responsabilizó a los organizadores por no garantizar condiciones adecuadas, mientras que la Municipalidad de Lima informó sobre el incumplimiento de requisitos necesarios para la autorización del espectáculo cultural. Foto: difusión

Más de 2.000 personas, entre danzantes y espectadores, se quedaron fuera del Estadio Nacional el domingo 22 de noviembre, luego de que se frustrara el lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en Lima. Mientras las autoridades atribuyeron la cancelación a la falta de permisos y condiciones de seguridad, los organizadores denunciaron presuntas presiones para contratar determinados servicios.

El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, cuestionó las condiciones que, según afirmó, funcionarios del Instituto Peruano del Deporte (IPD) plantearon para permitir el desarrollo de la actividad cultural. También denunció un presunto trato discriminatorio contra los representantes puneños.

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La presentación había sido anunciada como un espectáculo gratuito al que se podría ingresar mediante un código QR y la presentación del DNI. Estaba prevista la participación de aproximadamente 3.000 danzantes, bandas musicales y representantes de las filiales de los conjuntos puneños en Lima.

El programa incluía una representación teatral sobre la evolución histórica de la festividad, además de danzas autóctonas, de trajes de luces y mestizas.

En declaraciones a La República, Quispe había asegurado que el IPD facilitaría gratuitamente el Estadio Nacional, cuya capacidad supera las 40.000 personas. También proyectó que al menos 400.000 turistas disfrutarían de la festividad.

Permisos sin completar

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó a través de sus redes sociales que los organizadores no cumplieron con los requisitos para obtener la autorización del espectáculo.

Según la comuna, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presentó su solicitud el 18 de noviembre, cuando faltaban apenas dos días hábiles para la actividad. Sin embargo, la normativa municipal exige que el trámite se realice con un mínimo de siete días hábiles de anticipación.

La MML precisó que tampoco se completó la documentación requerida por las gerencias de Movilidad Urbana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Económico. Esta última debía emitir la autorización para el espectáculo público.

Aunque las observaciones fueron comunicadas a los promotores, no fueron subsanadas hasta el 20 de noviembre. Por esa razón, el procedimiento administrativo no llegó a iniciarse.

A ello se sumó que el Ministerio del Interior denegó las garantías de orden público solicitadas para la presentación, mediante la Resolución Directoral n.º 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, emitida el 20 de noviembre.

Según la Municipalidad de Lima, la decisión respondió al incumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de espectáculos.

La comuna recordó que la autorización municipal y las garantías de orden público son procedimientos independientes que deben tramitarse ante las entidades competentes.

IPD señala falta de seguridad

El Instituto Peruano del Deporte también responsabilizó a los organizadores por no haber garantizado las condiciones necesarias para recibir al público.

En un comunicado difundido el 22 de noviembre, señaló que la Federación no había contratado personal de seguridad ni dispuesto equipos de sonido y baños portátiles.

Asimismo, indicó que no se presentaron las autorizaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Defensa Civil y el Ministerio del Interior.

El IPD informó que, durante la jornada del domingo, la Prefectura de Lima realizó una verificación en el Estadio Nacional y constató que los organizadores no contaban con las garantías correspondientes.

Ante estos incumplimientos, el organismo deportivo decidió mantener cerradas las puertas del recinto para evitar riesgos a los asistentes, artistas y trabajadores.

La institución lamentó los inconvenientes ocasionados a los danzantes y familias que se habían preparado para participar.

No obstante, el IPD precisó que el Ministerio de Cultura había presentado el 17 de noviembre la solicitud formal para utilizar exclusivamente el Estadio Nacional.

El pedido se realizó en el marco del Convenio Marco entre el Ministerio de Cultura y el IPD, así como del acuerdo establecido entre el sector Cultura y la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

El organismo aseguró que brindó facilidades para desarrollar la presentación cultural, pero sostuvo que correspondía a la Federación obtener los permisos y garantizar las condiciones de seguridad.

Denuncian presiones

Frente a estas explicaciones, Alexander Quispe Huaracha denunció que algunos funcionarios del IPD pretendieron imponer condiciones para realizar la presentación.

En su página de Facebook sostuvo que les exigieron contratar determinados proveedores, equipos y una productora. También afirmó que debían asumir pagos relacionados con trabajadores del recinto deportivo.

"Nos han querido obligar a que contratemos una productora", manifestó el dirigente, quien cuestionó que se pretendiera incorporar este servicio a una presentación basada en las expresiones tradicionales de los conjuntos puneños.

"Las fiestas son con los conjuntos autóctonos que tienen sus propios instrumentos", señaló.

Quispe aseguró que estas exigencias aparecieron tres días antes del evento. Según su versión, intentaron llegar a acuerdos con los funcionarios y empresarios involucrados, pero no consiguieron una solución.

Por ello, la Federación rechazó asumir los compromisos que, de acuerdo con el dirigente, pretendían imponerles.

Estas acusaciones contrastan con la versión del IPD, que atribuyó la cancelación a la falta de personal de seguridad, equipos de sonido, baños portátiles y autorizaciones obligatorias.

Hasta el momento de la información recogida, el organismo deportivo no había ofrecido una respuesta específica sobre la denuncia de una presunta imposición de proveedores o de una productora.

Cuestionan trato a puneños

El presidente de la Federación también denunció un presunto trato discriminatorio contra los representantes de Puno durante las coordinaciones para utilizar el Estadio Nacional.

"Una vez más se comprueba que el capitalismo, que el centralismo peruano está reinando", expresó.

Quispe manifestó su preocupación por lo que consideró una actitud de racismo contra los puneños y pidió al Gobierno central revisar el comportamiento de los funcionarios involucrados.

Sostuvo que la presentación no debía recibir el mismo tratamiento que un espectáculo comercial, debido a que su propósito era difundir las danzas, la música y las tradiciones de la Festividad de la Virgen de la Candelaria.

Danzantes se quedaron fuera

La cancelación provocó malestar entre los asistentes que llegaron al Estadio Nacional. El ingreso estaba previsto para las 3.00 p. m. y el espectáculo debía comenzar a las 4.00 p. m., pero las puertas permanecieron cerradas.

Más de 2.000 personas acudieron al recinto, entre espectadores y danzantes que habían viajado desde Puno y otras localidades.

Una artista folclórica expresó a La República su indignación porque una actividad promocionada durante un mes no contó con las condiciones necesarias para permitir el ingreso de los participantes.

La demora y la falta de información generaron reclamos contra los organizadores.

Por su parte, Quispe aseguró que las entradas gratuitas se agotaron en menos de 40 minutos y que estaba previsto habilitar un segundo lote de accesos.

Tras la cancelación, anunció que los representantes de Puno realizarían un pasacalle para mantener la exhibición de sus expresiones culturales en Lima.

"Los puneños nos organizamos. Al organizarnos como buenos puneños, vamos a hacer nuestro pasacalle, tal cual es nuestra costumbre allí en la festividad Virgen de la Candelaria", declaró.

El IPD manifestó su disposición a facilitar una nueva fecha para la presentación, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad y se obtengan las autorizaciones correspondientes.

La cancelación solo afectó al lanzamiento previsto en Lima. La celebración principal en Puno mantiene su programación para 2027, con los concursos de danzas autóctonas los días 30 y 31 de enero, el concurso de trajes de luces el 7 de febrero y la parada de veneración los días 8 y 9 del mismo mes.