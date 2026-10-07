Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026: 237 finalistas disputarán la etapa nacional en Huampaní en búsqueda de los S/81.000

Este domingo 11 de octubre, 237 estudiantes de secundaria competirán en la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM) 2026 en Chosica.

Este domingo 11 de octubre, 237 estudiantes de secundaria competirán en la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM) 2026 en Chosica. Foto: Andina/Composición LR

Un total de 237 estudiantes de secundaria de distintas regiones del país participarán este domingo 11 de octubre en la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM) 2026. La competencia, organizada por el Ministerio de Educación (Minedu), se desarrollará en el Centro Vacacional Huampaní, en Chosica.

Los finalistas fueron seleccionados después de un proceso que comenzó en julio con la participación de 1,7 millones de escolares de primero a quinto de secundaria. Tras las evaluaciones institucionales, provinciales, distritales y regionales, los estudiantes clasificados llegaron a la última etapa de la competencia, que contempla más de S/81.000 en premios para los ganadores.

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237 escolares competirán en la etapa nacional de la Olimpiada de Matemáticas en Huampaní

Durante la prueba nacional, los participantes deberán resolver cuatro problemas diseñados para evaluar sus conocimientos matemáticos y otras capacidades vinculadas con la resolución de problemas. La evaluación considerará también el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes al momento de plantear estrategias para llegar a las soluciones.

La ONEM cuenta con 22 años de trayectoria y desarrolla un proceso de selección que se extiende por diferentes niveles. En la edición 2026, la primera evaluación se realizó en las instituciones educativas, mientras que las siguientes etapas estuvieron a cargo de las UGEL y las Direcciones Regionales de Educación (DRE), hasta definir a los 237 representantes que competirán en la fase nacional.

Más de S/81.000 en premios serán entregados a los ganadores de la ONEM 2026

La etapa nacional contempla la entrega de más de S/81.000 en premios para los estudiantes que obtengan los mejores resultados. La iniciativa se desarrolla mediante una alianza entre el Minedu, Aceros Arequipa y Empresarios por la Educación.

Además de los reconocimientos económicos, la competencia ha servido como espacio de formación para estudiantes que posteriormente participaron en certámenes internacionales. Uno de ellos es David Rivera López, quien obtuvo una medalla de oro en la ONEM 2021 y luego representó al Perú en distintas olimpiadas internacionales de Matemática. Posteriormente, fue admitido en seis universidades de Estados Unidos y eligió Michigan State University, donde consiguió una beca completa para estudiar Ingeniería Aeroespacial.