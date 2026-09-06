Un matemático llevaba 7 años intentando resolver este enigma y un joven sin título universitario lo consiguió con ayuda de la IA

Un aficionado británico resuelve el problema 1196 de Erdős con ayuda de inteligencia artificial, sorprendiendo al matemático Jared Duker Lichtman tras siete años de trabajo en la cuestión. | Foto: Jared Duker Lichtman

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Durante años, el matemático Jared Duker Lichtman intentó encontrar la respuesta a uno de los problemas de Erdős que seguían desafiando a los expertos. Había dedicado siete años de trabajo a un enigma que parecía no tener una solución sencilla.

Pero un día recibió un correo electrónico inesperado: un aficionado británico de 23 años, sin título universitario en matemáticas, aseguraba haber encontrado la respuesta con ayuda de inteligencia artificial. Lo sorprendente es que, tras revisar el resultado, Lichtman concluyó que la solución era correcta.

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El problema matemático que resistió durante años

El enigma era el problema 1196 de Erdős, relacionado con los llamados conjuntos primitivos, una clase de conjuntos numéricos en los que ninguno de sus elementos es divisible exactamente por otro. Se trata de uno de los más de 1.200 problemas planteados por el célebre matemático húngaro Paul Erdős.

Lichtman ya había dedicado años a investigar problemas relacionados y, después de resolver otro de ellos para su tesis doctoral, continuó trabajando en el 1196. "En mi tiempo libre y por las noches, seguía pensando en este problema y no podía dejarlo", contó el matemático, quien finalmente descubrió que otra persona había llegado a una respuesta antes que él.

Un joven aficionado recurrió a la inteligencia artificial

El responsable de la inesperada solución fue Liam Price, un británico de 23 años que no tenía un título universitario en matemáticas. Según explicó, utilizó una IA de OpenAI y diseñó un prompt que le permitió plantearle el problema 1196 de Erdős al modelo GPT-5.4 Pro.

"Se me ocurrió un prompt ingenioso, se lo di a la IA y, después de unos 80 minutos pensando, me dio una solución", explicó Price. Después tomó el resultado y se lo entregó a otra versión del modelo para comprobar si podía encontrar errores en el razonamiento antes de compartirlo con un matemático experto.

La IA encontró una idea que sorprendió a un experto

"Después de quizás una hora de leer y revisar el resultado en bruto que había producido la IA, me quedó muy claro que era correcto y que la idea era muy buena", explicó Lichtman. El modelo no solo había llegado a una respuesta: había encontrado un método que aparentemente no había sido identificado en la literatura matemática durante décadas.

El matemático no considera que la IA haya reemplazado su trabajo, sino que ve el episodio como una muestra de un nuevo tipo de colaboración. "Creo que hemos llegado al punto en el que la IA puede aportar ideas e intuiciones, como lo haría un colega de confianza, y a veces esas ideas realmente van a dar fruto", señaló.