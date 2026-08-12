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¡Orgullo peruano! Alumnos peruanos ganan medallas de plata y bronce en olimpiadas internacionales de matemática

Tres jóvenes peruanos, Samir Ochoa Sinche, Ángel Cuya Fierro y Kevin Pomasoncco, brillan en competencias matemáticas internacionales con el respaldo de becas integrales.

Samir Ochoa Sinche, Ángel Cuya Fierro y Kevin Pomasoncco son jóvenes peruanos que destacan en competencias matemáticas internacionales gracias a becas integrales, a pesar de limitaciones económicas.
Samir Ochoa Sinche, Ángel Cuya Fierro y Kevin Pomasoncco son jóvenes peruanos que destacan en competencias matemáticas internacionales gracias a becas integrales, a pesar de limitaciones económicas. | Foto: composición LR/Difusión
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Samir Ochoa Sinche, Ángel Cuya Fierro y Kevin Pomasoncco son tres jóvenes peruanos que vienen destacando en competencias y procesos de formación matemática. Los estudiantes integran el círculo olímpico del colegio Prolog y han desarrollado su preparación con el respaldo de becas integrales, pese a las limitaciones económicas de sus familias.

El desempeño de los escolares se refleja en distintas experiencias internacionales. Ochoa consiguió dos medallas de plata en competencias realizadas en julio y agosto de 2026, mientras que Cuya y Pomasoncco continúan fortaleciendo su preparación. Los tres comparten además el objetivo de ampliar su formación académica y mantener su participación en el ámbito de las ciencias.

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Samir Ochoa logra dos medallas de plata en olimpiadas internacionales de matemática

El logro más reciente corresponde a Samir Ochoa Sinche, quien obtuvo medalla de plata en dos competencias internacionales disputadas con pocos días de diferencia. La primera fue la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO 2026), celebrada del 10 al 21 de julio en Shanghái, China. En este certamen participaron más de 600 estudiantes procedentes de 117 países.

Posteriormente, entre el 3 y el 8 de agosto, Ochoa participó en la Olimpiada de Matemática de Países del Cono Sur y volvió a conseguir una medalla de plata. Las pruebas exigieron varias horas de resolución y pusieron a prueba sus conocimientos, concentración y capacidad para encontrar soluciones a problemas matemáticos.

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El interés de Samir por los números comenzó durante su infancia, cuando acompañaba a su padre en sus labores de carpintería. Las mediciones y cálculos que formaban parte de ese trabajo despertaron su curiosidad. Con el tiempo, esa inquietud se convirtió en una dedicación que lo llevó a competir internacionalmente.

Ahora, el estudiante tiene como meta postular al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Para ello, busca prepararse con miras a obtener una beca que le permita estudiar en Estados Unidos. Entre sus referentes está Renato Gaitán, integrante de la delegación peruana que participó en la IMO 2025.

Ángel Cuya y Kevin Pomasoncco destacan entre los jóvenes talentos peruanos

Ángel Cuya Fierro también ha construido su formación alrededor de las matemáticas, pero su rutina incluye otras actividades. El estudiante practica karate y música, disciplinas que relaciona con el desarrollo de cualidades como la concentración, la disciplina y la perseverancia. Su interés por los números nació al acompañar desde pequeño a su padre a sus clases.

Para Ángel, participar en una olimpiada supone afrontar nervios y presión debido al objetivo de representar al país. Su preparación busca permitirle continuar creciendo en el campo de las ciencias y avanzar hacia nuevas metas académicas.

En el caso de Kevin Pomasoncco, el acercamiento a las matemáticas comenzó dentro de su propia familia. Su hermano mayor fue quien le enseñó sus primeros ejercicios y despertó su interés por el razonamiento lógico. A partir de aquellas experiencias, desarrolló una afición que posteriormente se convirtió en una parte importante de su formación.

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