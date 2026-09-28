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Sociedad

Cusco: atropello múltiple frente a colegio deja ocho escolares heridos y una mujer fallecida

El accidente ocurrió en inmediaciones de la institución educativa Diego Quispe Tito, en San Sebastián. Los afectados fueron trasladados a distintos establecimientos de salud.

Accidente frente a colegio en Cusco
Accidente frente a colegio en CuscoFoto: Luis Álvarez / La República
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Un atropello múltiple registrado este lunes en inmediaciones de la institución educativa Diego Quispe Tito, en el distrito de San Sebastián, Cusco, dejó 11 personas afectadas, entre ellas ocho escolares y tres adultos. El accidente ocurrió aproximadamente a la hora de salida de los estudiantes.

El hecho se produjo frente al plantel, en inmediaciones de un semáforo, cuando un vehículo de placa D3Q-591 impactó contra varias personas. La unidad era conducida por Martha Erlinda Morales, de 54 años, quien fue intervenida por la Policía tras el accidente.

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Los afectados fueron auxiliados y trasladados a diferentes establecimientos de salud. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, nueve personas fueron evacuadas al Hospital Regional del Cusco, una al hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud y otra a una clínica privada.

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Escolares heridos

Entre los escolares afectados se encontraban estudiantes de la institución educativa Diego Quispe Tito. Una de las menores pertenece al colegio Fátima, todos del nivel primario. Las autoridades de Salud y Educación realizan el seguimiento de los estudiantes.

Accidente deja una fallecida

Entre los transeúntes afectados se encontraba Victoria Lutgarda Navarro, quien fue evacuada al hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud. Sin embargo, falleció durante el traslado y su deceso fue confirmado por la Policía.

La conductora Martha Erlinda Morales fue trasladada a la comisaría de San Sebastián, donde permanece intervenida mientras se desarrollan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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