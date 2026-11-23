“Esta fuga a Ecuador no se produjo solo con la genialidad perversa del delincuente”. Así se refirió un agente de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior a Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín, sindicado como cabecilla de La Nueva Jauría.

“Esta fuga de nuestro país ocurrió porque hubo una cooperación, esa es la verdad”, añadió nuestra fuente.

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Jolín en resort de Ecuador.

Indicó, sin embargo, que lo que Jolín no “tuvo en cuenta fue que por encima de su capacidad está la Policía que no puede permitir que un delincuente de esa calaña burle la acción de las autoridades y el anhelo de justicia de todos los peruanos”.

Jolín, según las fuentes de la Digimin, alcanzó un gran poder económico con sus actividades ilícitas.

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Tras los secuestros y extorsiones, no se conformó con controlar las ganancias que obtenía con esos actos. Su objetivo, su obsesión fueron los yacimientos de Pataz (La Libertad).

“Su poder más fuerte era la extorsión a la minería. Él lo ha dicho expresamente que por cada hueco (socavon) podía ganar al mes 150 mil dólares. Si tuviera tres o cuatro huecos ganaba medio millón de dólares”, dice el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas.

La caída de Jolín fue producto del seguimiento de agentes de la Digimin y de la División de Delitos Transnacionales de la Dirincri, con apoyo tecnológico del Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos que permitió rastrear la señal de un teléfono y ubicarlo tras notar que cada noche se encendía una luz y observar movimientos en el departamento 404 del condominio del complejo Resort Playa Azul, en Tonsupa, Esmeraldas, Ecuador.

Allí llevaba una vida de lujos mientras dirigía operativos vinculados a la minería ilegal de Pataz, así como secuestros y extorsiones.

“Tiene un núcleo duro de 50 personas que él reconoce: ‘yo reconozco en mi estructura 50, los demás son tercerizados o hinchas’, le ha manifestado al general Espinoza.

El círculo se fue cerrando cuando, el 9 de noviembre viajó un primer grupo de agentes de la Dirincri a Ecuador. La información era que Jolín estaba oculto desde febrero en un cómodo departamento de la torre B del resort Playa Azul, el más lujoso de Tonsupa.

“¿Cómo es que han llegado hasta aquí?”, dijo sorprendido tras ser reducido junto a Manuel Castillo León, también originario de Trujillo, quien era la persona encargada de hacer las compras y abastecer de todo lo necesario al prófugo para evitar que este saliera del departamento y se expusiera a ser capturado.

Ambos fueron captados mediante el seguimiento aéreo de un dron mientras salían al balcón del departamento 404 (torre B) donde se ocultaban.

LOS SECUESTROS DE JOLÍN

Aunque su detención ha reavivado los casos de secuestro en los que estuvo involucrado, existe una diferencia judicial clave entre los procesos por los que fue investigado en Trujillo.

Como se recuerda, Nilda Alejandra Arrascue Espinoza, empresaria trujillana y dueña de las tiendas Tía, fue secuestrada el 15 de noviembre de 2022 y posteriormente rescatada por la policía.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad absolvió a Jolín Bazán Valderrama de este secuestro en septiembre de 2024, pese a que la Fiscalía lo vinculaba con la banda 'Los Pulpos' en dicho delito.

El caso de Manuel Rodríguez Cruzado, empresario dedicado al rubro de lavado de autos y padre del exalcalde de Julcán, causó conmoción. Él fue secuestrado en Trujillo en junio de 2022 y hallado sin vida meses después en Moche.

Por este secuestro agravado con subsecuente muerte, el Poder Judicial le impuso cadena perpetua (dictada en febrero de 2025 y ratificada en enero de 2026), además del pago de S/614.000 de reparación civil.

DELATA A LOS PULPOS

Ya en sus primeras declaraciones en la Dirincri, Jolín ha revelado quiénes asumieron el control de 'Los Pulpos' tras la detención de su antiguo aliado y luego rival, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo.

Señaló directamente a Jhon Cruz, padre de 'Jhonsson Pulpo', y a Miller Cruz como quienes retomaron el liderazgo de la organización criminal luego de que 'Jhonsson' fuera capturado en Bolivia meses atrás. También identificó a Óscar Cruz Basilio como integrante activo.

Reveló que 'Los Pulpos' financian sus actividades brindando seguridad armada a operaciones de minería ilegal en la provincia de Pataz (La Libertad).

'Jolín', quien inicialmente fue lugarteniente de 'Jhonsson Pulpo', explicó que la alianza se rompió por disputas económicas, tal como ya lo ha informado La República. Jolín acusó a 'Los Pulpos' de haber asesinado a su hermano Overt David Bazán Valderrama, alias 'Chato Oré', en noviembre de 2024.

"El papá (de Jhonsson) aunque ustedes piensen que está tranquilo, no está plantado, él es quien coordina todo ahorita, Jhon está de Bravo”, manifestó.

INTELIGENCIA, LOGÍSTICA Y RESERVA

A través de sus redes sociales, el diputado y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado celebró la captura de Jolín destacando que el arresto fue posible luego de que su despacho exigiera formalmente en septiembre de 2026 al Ministerio del Interior y a la PNP explicar por qué el delincuente no figuraba en el Programa de Recompensas, logrando que finalmente fuera incluido entre los más buscados (ofreciéndose S/ 300 mil por su paradero).

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En el mes de septiembre de 2026, se difundió un audio grabado en mayo de 2024 entre cabecillas criminales rivales 'Gato Cote' y 'Jhonsson Pulpo', quienes mencionaban el nombre de Harvey Colchado —entonces jefe de la Diviac— insinuando que 'Jolín' habría recibido algún tipo de protección o colaboración policial.

Colchado rechazó tajantemente estas insinuaciones y señaló que sus oficios fiscalizadores exigiendo la captura y recompensa por Bazán demostraban su postura frontal contra la banda criminal

“Felicitamos el impecable trabajo de investigación e inteligencia de nuestra Policía Nacional, en articulación con la Policía Nacional del Ecuador que lograron la captura de Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, cabecilla de la organización criminal "La nueva jauría", escribió el diputado.

Y agregó: "Este peligroso criminal, condenado a cadena perpetua por secuestro agravado y homicidio calificado en Trujillo y por quien se ofrecía recompensa en el programa del Mininter, luego de nuestra insistencia para incluirlo en la lista de los más buscados, pretendía evadir la justicia y operar desde el extranjero. ¡Se equivocó!"

"Este logro confirma lo que siempre hemos sostenido, al crimen organizado no se le combate con discursos, sino con inteligencia, logística y la protección de la información reservada que no permitió que su búsqueda se vea frustrada, finalizó."