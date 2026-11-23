Sismo de magnitud 6,7 en Junín: Ingemmet identifica 374 zonas críticas por riesgo de derrumbes y la mayoría está en Lima Lima y Áncash concentran el 80% de las zonas de riesgo identificadas, con 192 y 107 áreas críticas, respectivamente. El 66% de estas zonas se clasifican como peligrosas.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) identificó 374 zonas críticas por movimientos en masa tras el sismo de magnitud 6.7 registrado el viernes 20 de noviembre. Dichos puntos están ubicados en laderas expuestas a un sacudimiento fuerte donde podrían reactivarse deslizamientos, caídas de rocas y derrumbes.

El evento telúrico tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). A partir del mapa de aceleraciones del IGP, el INGEMMET cruzó su inventario con el área donde el suelo registró aceleraciones de entre 20 y 50 cm/s², equivalentes a entre el 2 % y el 5 % de la gravedad.

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Lima y Áncash concentran la mayor cantidad de áreas de riesgo

La distribución territorial ubica a Lima a la cabeza con 192 zonas críticas expuestas, seguida de Áncash (107), Huánuco (36), Junín (22), Pasco (15) y el Callao (2). En conjunto, Lima y Áncash reúnen el 80 % del total de puntos vulnerables evaluados.

El análisis preliminar señala que el 66 % de estas áreas (247 zonas) se ubica en categorías de peligro alto o muy alto, según los datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Asimismo, se confirmó que 153 zonas críticas tienen al menos una institución educativa cercana y 50 colindan con un establecimiento de salud.

Zonas críticas en laderas expuestas a sacudimiento fuerte

Lluvias podrían agravar la inestabilidad de las laderas

Ante este escenario, el INGEMMET recomendó a las autoridades regionales y locales inspeccionar con urgencia el estado de las zonas críticas bajo su jurisdicción, enfocándose especialmente en los sectores próximos a viviendas, carreteras, colegios y centros médicos. La institución remarcó que la temporada de lluvias representa un factor de riesgo adicional que puede acentuar la inestabilidad del terreno.

El organismo precisó que la ubicación detallada de estas zonas e informes técnicos están disponibles para la ciudadanía en la plataforma digital Perú en Alerta. Asimismo, señaló que continuará evaluando los impactos del movimiento telúrico para proveer de información oportuna a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).