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El consejo de Albert Einstein para desarrollar la inteligencia infantil no tiene que ver con las matemáticas

El físico destacó la importancia de la imaginación en la educación de los más pequeños, promoviendo la lectura de cuentos como método para estimular el desarrollo intelectual.

Albert Einstein es recordado por su revolucionaria perspectiva sobre la educación.
Albert Einstein es recordado por su revolucionaria perspectiva sobre la educación. | Foto: National Geographic
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Albert Einstein es recordado por revolucionar la física, pero una de las reflexiones que se le atribuyen con mayor frecuencia está relacionada con la educación infantil. En lugar de recomendar ejercicios de memoria o fórmulas matemáticas, el científico defendía el valor de la imaginación y de los cuentos de hadas para estimular el desarrollo intelectual.

Aunque no existe una fuente primaria que confirme literalmente la célebre frase sobre los cuentos de hadas, sí hay declaraciones documentadas en las que el físico destacó la importancia de la imaginación.

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¿Cuál era el consejo de Einstein para desarrollar la inteligencia?

Diversos testimonios atribuyen al físico la siguiente reflexión: "Si quieres que los niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas". Aunque la cita no ha podido verificarse en una fuente original, resume una idea ampliamente asociada con su pensamiento sobre la educación.

Ese enfoque encuentra respaldo en una afirmación documentada por Einstein en The Saturday Evening Post, en 1929, donde expresó: "La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación abarca el mundo". Para el científico, la creatividad era una herramienta esencial para generar nuevas ideas y comprender la realidad.

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¿Por qué los cuentos de hadas pueden favorecer el aprendizaje?

Los cuentos de hadas presentan personajes, conflictos y situaciones imaginarias que ayudan a los niños a desarrollar el pensamiento abstracto, la creatividad y la capacidad para analizar distintas formas de resolver problemas. Además, estimulan la curiosidad y fortalecen habilidades relacionadas con la comprensión y la reflexión.

Especialistas en educación destacan que estas historias también favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional y moral, al permitir que los niños se identifiquen con distintos personajes y comprendan valores como la empatía, el esfuerzo o la valentía. En ese sentido, la lectura compartida sigue siendo una herramienta valiosa para complementar el aprendizaje durante la infancia.

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