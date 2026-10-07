Denuncian presunta represión en protesta de la PUCP: policía habría amenazado con disparar a estudiantes

Un suboficial de tercera de la Policía, identificado como S. Pérez R., de la comisaría de Maranga, habría sacado su arma de reglamento y amenazado con disparar contra estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que protestaban en los exteriores del campus.

El hecho fue denunciado este miércoles 7 de octubre por el Frente de Egresados PUCP, que difundió en redes sociales un mensaje en el que señaló que el efectivo policial habría utilizado su arma para amedrentar a los manifestantes durante una movilización estudiantil.

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De acuerdo con la denuncia difundida por el colectivo, el incidente ocurrió en el marco de una protesta contra la presunta criminalización de la protesta estudiantil. El Frente de Egresados exigió que se otorguen garantías para los estudiantes que participan de la movilización.

Policía fue desplegada en exteriores de la PUCP

Horas antes de la movilización, el Frente de Egresados PUCP informó que se observaba un pequeño contingente policial en los exteriores de la universidad. La publicación fue realizada durante la mañana de este miércoles, antes del inicio de la manifestación convocada por el movimiento estudiantil.

Según el colectivo, la movilización estaba prevista para iniciar al mediodía y tenía como objetivo expresar el rechazo a los procesos disciplinarios iniciados contra estudiantes de la PUCP luego de la toma de Dinthilac, registrada en mayo.