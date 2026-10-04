Entre más de 60 países del mundo: escolares peruanos ganan tres medallas de bronce en Olimpiada de Astronomía en Vietnam

Tres escolares peruanos obtuvieron medallas de bronce en la XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA 2026), realizada en Hanói, Vietnam, del 25 de septiembre al 4 de octubre. Jordan Juscamaita, Alexander Valencia y Rafael Zapata representaron al país en una competencia que reunió a estudiantes de 66 países y territorios.

El certamen congregó a 320 delegados distribuidos en 67 equipos y puso a prueba los conocimientos de los participantes mediante evaluaciones de teoría, análisis de datos, observación astronómica y trabajo en equipo. Las pruebas incluyeron problemas relacionados con astronomía de posición, astrofísica y gravitación, entre otras áreas vinculadas al estudio del universo.

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Escolares peruanos destacan en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2026 en Vietnam

La delegación peruana consiguió tres preseas de bronce durante esta edición de la IOAA. Las medallas fueron obtenidas por Jordan Juscamaita, Alexander Valencia y Rafael Zapata, quienes participaron junto a representantes de otros países en las diferentes evaluaciones previstas por la organización.

La selección nacional fue conformada por cinco estudiantes. Además de los tres escolares que alcanzaron el podio, integraron el equipo Dhamaris Alarcón y Lionel Ortega. Alarcón también estudia en el colegio Saco Oliveros, mientras que Valencia, Zapata y Ortega pertenecen al colegio Prolog. La participación internacional fue precedida por un proceso de selección y preparación realizado en Perú.

¿Quiénes son los estudiantes peruanos que ganaron medallas de bronce en la competencia internacional?

Jordan Juscamaita Altamirano cursa el quinto año de secundaria en el colegio Saco Oliveros y cuenta con antecedentes en competencias internacionales de astronomía. En 2025 recibió una mención honrosa en la XVIII IOAA, desarrollada en Mumbai, India, y ese mismo año obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía (OWAO), realizada en Sochi, Rusia. En noviembre volverá a competir en este último certamen.

Alexander Valencia y Rafael Zapata también formaron parte del grupo que consiguió las tres medallas de bronce para el Perú. Los integrantes de la delegación fueron seleccionados mediante las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica, organizadas por el Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (SPACE-UNMSM). Su preparación estuvo a cargo de astrónomos, universitarios y colaboradores de esa institución, en coordinación con sus colegios.