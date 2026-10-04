Un empresario de mototaxis fue asesinado a balazos en Carabayllo, Lima Norte, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, a las 9:05 a. m. del 4 de octubre. | Difusión

Un empresario de mototaxis fue asesinado a balazos en Carabayllo, Lima Norte, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, a las 9:05 a. m. del 4 de octubre. | Difusión

Un empresario, gerente de una empresa de mototaxis fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 4 de octubre en el distrito de Carabayllo, en Lima Norte, durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con un parte de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Carabayllo, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:05 a. m. en la jurisdicción de Santa Isabel. Los serenos fueron alertados sobre una persona fallecida por proyectil de arma de fuego (PAF) y, al llegar al lugar, encontraron a un hombre tendido junto a una mototaxi tipo Torito.

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Matan a dirigente de Alfaith en Carabayllo

La víctima fue identificada preliminarmente por sus familiares como Andrés Zúñiga. El vehículo en el que se encontraba tiene la placa C3-6969 y pertenece a la empresa de transporte Alfaith S.A.C.

Según el reporte municipal, en la escena fueron encontrados dos casquillos de bala. Además, personas que se encontraban en la zona señalaron que los presuntos responsables habrían llegado a bordo de una moto lineal con dos ocupantes y escaparon después de cometer el ataque.

PNP investiga

Hasta el lugar llegó un patrullero de la Policía Nacional de la comisaría de Santa Isabel, a cargo del técnico de primera PNP José Max Camus, quien quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

El caso se encuentra en investigación. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente el móvil del crimen ni se ha informado sobre la captura de los presuntos autores.