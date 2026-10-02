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Asesinan a cantante de cumbia Andy Torres y hieren a su animador durante presentación en Ate

Dos sujetos del público sacaron armas y dispararon hasta siete veces contra el artista. La policía investiga el crimen y busca a los responsables.

El cantante de cumbia Andy Torres fue asesinado a balazos en plena presentación en Ate, donde dos hombres del público abrieron fuego, hiriendo también a su animador.
El cantante de cumbia Andy Torres fue asesinado a balazos en plena presentación en Ate, donde dos hombres del público abrieron fuego, hiriendo también a su animador. | Latina
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El cantante de cumbia Andy Torres fue asesinado a balazos esta madrugada mientras realizaba una presentación de dos horas en Ate. El ataque ocurrió cuando había transcurrido aproximadamente una hora del show, ante los asistentes que se encontraban en la fiesta.

Según información preliminar, dos sujetos que se encontraban entre el público sacaron sus armas y realizaron hasta siete disparos contra el artista. Los proyectiles impactaron en Torres y también hirieron a su animador.

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Cámaras graban a sospechosos en Ate

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar. Cámaras de videovigilancia registraron a uno de los presuntos autores cuando escapaba por la avenida Avelino Cáceres.

La Policía inició las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del crimen, mientras se investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque.

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