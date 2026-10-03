PNP investiga a policías que habrían recibido dinero durante actividad política en San Juan de Miraflores

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició una investigación tras la difusión de imágenes en las que se aprecia a efectivos de la institución recibiendo aparentemente dinero en efectivo de parte de un ciudadano vinculado a una agrupación política. Los hechos ocurrieron durante una actividad proselitista en el distrito de San Juan de Miraflores.

Ante los hechos, la PNP señaló que activó los mecanismos de investigación correspondientes y continúa desarrollando las diligencias para esclarecer la presunta comisión de actos de corrupción que involucrarían a tres efectivos policiales de una dependencia ubicada en el mencionado distrito. El caso fue revelado por Exitosa Noticias durante el sábado 3 de octubre.

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Policías fueron captados recibiendo dinero

El medio accedió a cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Juan de Miraflores en las que se observa a un policía uniformado recibiendo dinero por parte de un simpatizante del partido político Frente Esperanza. El acto se registró durante el cierre de campaña del candidato a la alcaldía municipal Willie Mejía.

Minutos antes, el hombre que entregó el dinero al efectivo habría sostenido una comunicación con el candidato municipal y luego se dirigió hacia una mujer que le facilitó los billetes. Ambos llevaban puestos polos del partido político fundado por el excandidato presidencial Fernando Olivera. Tras concretar la entrega del monto, el sujeto le dio unas palmadas en el hombro a otro policía que estaba en el lugar y se retiró.

PNP anuncia investigación por presunta corrupción

Tras revelarse los hechos, la PNP informó que personal especializado de la Dirección Contra la Corrupción viene realizando las diligencias correspondientes para identificar a los efectivos presuntamente involucrados y obtener elementos objetivos que permitan determinar las responsabilidades.

Asimismo, señaló que, de manera paralela e independiente, la Inspectoría General de la PNP ha iniciado las acciones correspondientes en el ámbito administrativo-disciplinario, conforme a sus competencias. Las actuaciones se realizan con participación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, informó la entidad.

"La PNP mantiene una posición firme frente a cualquier presunto acto de corrupción dentro de sus filas. No encubre ni protege ninguna conducta que traicione la ley, la función policial o la confianza depositada por la ciudadanía", señaló la institución en un comunicado difundido la noche del sábado 3 de octubre.