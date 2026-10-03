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Capturan a implicados por crimen de chofer en el Callao: dos menores serían los autores materiales, según PNP

La intervención incluyó a Ana Oré Guevara, cabecilla de la banda Los Calacos Injertados, y tres menores de edad. Dos de estos últimos son señalados como presuntos autores materiales del asesinato por la PNP.

Captura de cuatro presuntos implicados en asesinato de chofer en el Callao
Captura de cuatro presuntos implicados en asesinato de chofer en el CallaoFoto: PNP
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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la tarde de este sábado 3 de octubre sobre la intervención en flagrancia de cuatro personas que estarían implicadas en el asesinato de Juan Daniel Velásquez Anca (60), chofer de combi de la empresa de transporte Perla Argentina, que fue acribillado la mañana del viernes 2, en el Callao.

El trabajo policial de inteligencia permitió la captura de Ana Oré Guevara (34), alias 'Negra', quien sería cabecilla de la banda criminal denominada Los Calacos Injertados, así como de tres menores de edad: una mujer de iniciales Z. G. S. O. (14) y dos varones de iniciales Y. B. R. A. (13) y E. B. D. (17). Estos dos últimos menores serían los presuntos autores materiales del asesinato, según la PNP.

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Tres ataques al transporte público en solo 24 horas: dos choferes fueron asesinados y un menor quedó herido

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Sospechosos fueron ubicados en inmueble del Callao

De acuerdo con la información policial, los sospechosos del homicidio fueron encontrados en un inmueble ubicado en el Nuevo Boulevard Santa Marina Sur Mz E lote 4, en el asentamiento humano San Benito, en el Callao. Los dos varones intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron atrapados. Los tres menores permanecen en calidad de retenidos.

Tras realizar el registro del lugar, la PNP halló un arma de fuego con 10 municiones, así como la bicicleta y prendas de vestir que utilizaron los presuntos sicarios al momento de cometer el crimen. "Todo lo incautado será periciado para poder establecer fehacientemente su participación en el hecho criminal. Tenemos las evidencias que los vinculan", indicó el jefe de la Región Policial Callao, Gral. PNP Olger Benavides.

Violencia contra el sector transporte no se detiene

El asesinato del chofer Juan Daniel Velásquez Anca fue uno de los tres ataques al transporte público que se registraron en solo 24 horas, entre el 2 y el 3 de octubre de 2026. El trabajador conducía una combi de la ruta CR40, que cubre el recorrido Lima-Callao, cuando dos sujetos abordaron la unidad como pasajeros y le dispararon en el cruce de las avenidas Dos de Mayo y Miroquesada, a pocas cuadras de la sede del Poder Judicial.

Horas después, durante la noche del viernes, otro conductor identificado como Juan Burgos Iván fue asesinado en Villa El Salvador mientras manejaba un bus de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triangulito'. A este hecho se sumó el atentado contra una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como 'Los Rojitos', que dejó al chofer y su hijo de 4 años heridos en San Juan de Miraflores.

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