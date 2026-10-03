Ola de violencia en el transporte público de Lima y Callao: dos conductores asesinados y un niño herido

Ola de violencia en el transporte público de Lima y Callao: dos conductores asesinados y un niño herido

La violencia continúa golpeando al sector transporte. Tres ataques armados se registraron en Lima y Callao en un lapso de 24 horas, con un saldo de dos conductores asesinados y otros dos heridos, entre ellos un niño de 4 años, quien recibió un impacto de bala en el cuello durante el atentado contra una combi de la empresa Los Rojitos, en San Juan de Miraflores.

El primer crimen ocurrió la mañana del viernes 2 de octubre en el Callao. Juan Daniel Velásquez Anca, de 60 años, conocido como 'Chuky', conducía una combi de la ruta CR40, que cubre el recorrido Lima-Callao, cuando dos sujetos abordaron la unidad como pasajeros y le dispararon en el cruce de las avenidas Dos de Mayo y Miroquesada, a pocas cuadras de la sede del Poder Judicial.

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Testigos señalaron que los atacantes realizaron más de ocho disparos. Los transeúntes auxiliaron al conductor y lo retiraron del vehículo, pero ya no presentaba signos vitales. La Policía encontró ocho casquillos de bala en la escena.

Horas después, durante la noche del viernes, otro conductor fue asesinado en Villa El Salvador. La víctima fue identificada como Juan Burgos Imán, quien manejaba un bus de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triangulito', en la ruta San Martín de Porres-Villa El Salvador.

El conductor fue identificado como Juan Burgos Imán, quien estaba al volante de una unidad que cubre la ruta San Martín de Porres–Villa El Salvador.

El ataque ocurrió en la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Las Brisas, cuando el chofer esperaba pasajeros en los exteriores de una universidad. Según testigos, un sujeto descendió de una motocicleta y disparó tres veces contra el conductor. Luego huyó junto a un cómplice que conducía el vehículo menor.

La ventana del lado del piloto quedó destrozada por los impactos. Agentes policiales recogieron casquillos y otras evidencias para las investigaciones. Una de las hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión y cobro de cupos contra la empresa.

Combi de Los Rojitos recibió disparos en plena ruta

El tercer atentado ocurrió en la avenida San Juan, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. Dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como Los Rojitos, y dispararon contra el conductor cuando la unidad trasladaba pasajeros.

El chofer y su hijo, de apenas 4 años, resultaron heridos. El menor viajaba en el asiento del copiloto y recibió un impacto de bala a la altura del cuello, por lo que su estado es crítico, según fuentes recogidas por RPP.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Agentes de la Comisaría PNP Pamplona II acudieron al lugar y establecieron un perímetro para las diligencias. La combi fue trasladada a la dependencia policial para las pericias correspondientes.

Las causas del ataque permanecen bajo investigación. Las autoridades no descartan que también esté relacionado con el cobro de cupos contra la empresa de transporte.

Transportistas paralizaron labores tras asesinato en el Callao

Tras el asesinato de Juan Daniel Velásquez, los conductores de la misma línea suspendieron sus labores en señal de duelo y solidaridad con su compañero. También anunciaron un plantón para exigir que se esclarezcan las circunstancias del crimen.

En la escena, personal de Criminalística participó en las pericias y en el levantamiento del cuerpo. Las autoridades deberán identificar a los responsables.

El asesinato de Juan Burgos también registra un antecedente que requiere atención: Lipetsa habría sufrido otro atentado aproximadamente un año antes, en el que murió otro conductor. Esta información deberá corroborarse para establecer las circunstancias del caso y su posible relación con el ataque reciente.

Los tres atentados ocurrieron durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima y Callao, medida que busca enfrentar los índices de criminalidad en ambas jurisdicciones.