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Perrito interrumpe desayuno electoral de Carlos Bruce y asistentes reaccionan dándole de comer en VMT

El gesto del candidato fue elogiado por los asistentes, quienes también se unieron para compartir alimentos con el pequeño can. Este curioso episodio fue captado por las cámaras y generó sonrisas entre los presentes.

Carlos Bruce da de comer a perrito en desayuno electoral
Carlos Bruce da de comer a perrito en desayuno electoralComposición LR / América
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Un curioso momento se vivió durante el desayuno electoral que realizó el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, en el distrito de Villa María del Triunfo. En medio de la actividad desarrollada al aire libre, un perrito interrumpió la mesa de compartir y llamó la atención de los asistentes, quienes intuyeron que se acercó para solicitar un poco de comida.

La escena fue captada por las cámaras de televisión y generó una reacción inmediata de Bruce, quien se levantó de su asiento e inclinó su cuerpo hacia el animal para proporcionarle algunos trozos de alimentos. El gesto fue saludado por las personas que lo acompañaban, quienes replicaron su accionar durante la mañana de este 4 de octubre.

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Perrito interrumpe desayuno electoral en VMT y recibe comida de asistentes

El can, de color gris y raza pequeña, se acercó hasta la mesa donde Bruce compartía con su equipo de campaña y se paró en dos patas haciendo el gesto de querer un poco de comida. En ese momento, el candidato municipal se percató del pequeño animal, solicitó un trozo de comida de una de sus acompañantes y se levantó de su asiento para brindárselo al perrito, quien lo recibió con gran entusiasmo.

Bruce repitió su acción hasta en tres ocasiones, lo que llevó al animal a insistir para obtener más comida. Ante ello, el resto de personas presentes en la mesa se sumó al gesto y le facilitó más comida, generando una reacción de alegría entre todos los asistentes, según se aprecia en las imágenes difundidas por América Noticias.

¿Hasta qué hora puedo votar por las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE recordó que el voto de los electores y el escrutinio de los votos se realizará de manera manual. La ciudadanía recibirá una cédula de sufragio de papel para emitir el suyo, mientras que los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán llegar a los locales de votación desde las 6.00 a. m. a fin de instalar la mesa y cumplir con el horario de votación programado de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), si trabajas el día de las elecciones, tienes derecho a un tiempo de tolerancia al inicio o durante tu jornada para acudir a votar. El tiempo utilizado deberá ser compensado posteriormente. En caso de que hayas sido elegido miembro de mesa, podrás no asistir a trabajar, siempre y cuando cumplas con tu función cívica.

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