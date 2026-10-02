Sicario persiguió a hombre desde el bar hasta su vivienda y lo asesinó en Sullana, Piura

Un hombre de 34 años, Edgar Dani Rojas García, fue asesinado de siete disparos en Sullana, Piura, tras ser perseguido por un sicario. El ataque ocurrió al salir de un local nocturno. | Trinidad Noticias

Un hombre de 34 años, Edgar Dani Rojas García, fue asesinado de siete disparos en Sullana, Piura, tras ser perseguido por un sicario. El ataque ocurrió al salir de un local nocturno. | Trinidad Noticias

Un hombre de 34 años fue asesinado de siete disparos luego de ser perseguido por un presunto sicario en Sullana, Piura. La víctima, identificada como Edgar Dani Rojas García, intentó refugiarse dentro de una vivienda del asentamiento humano 9 de Octubre, pero el atacante ingresó al inmueble y le disparó.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el ataque se inició cuando Rojas García salió de un establecimiento nocturno ubicado en la intersección de la calle San Juan con la transversal Miguel Grau. Según esta información preliminar, el hombre habría sido esperado por varios sujetos.

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Sujeto quiso huir

Cuando intentó abordar una mototaxi para retirarse del lugar, uno de los atacantes lo interceptó. La víctima corrió para escapar y fue perseguida a pie durante casi dos cuadras hasta ingresar a una vivienda, donde finalmente fue alcanzada por el sicario.

El ataque también dejó a una mujer herida. De acuerdo con la información preliminar, la transeúnte fue alcanzada por uno de los proyectiles durante el tiroteo y tuvo que ser trasladada de emergencia a un establecimiento de salud.

Investigan crimen en Sullana

Tras confirmarse la muerte de Rojas García, su cuerpo fue trasladado a la morgue de Sullana para la necropsia de ley.

En tanto, agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias para identificar al responsable del crimen. Las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de reconstruir el ataque y determinar el móvil del homicidio.