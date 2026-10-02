Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOFrancia vs Italia EN VIVO por la Nations League 2026-27
EN VIVO

¿Keiko ganó o perdió? Aprueban facultades, pero con fuerte recorte | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Sicario persiguió a hombre desde el bar hasta su vivienda y lo asesinó en Sullana, Piura

Edgar Dani Rojas García, de 34 años, fue atacado luego de salir de un establecimiento nocturno. Una mujer resultó herida durante el tiroteo.

Un hombre de 34 años, Edgar Dani Rojas García, fue asesinado de siete disparos en Sullana, Piura, tras ser perseguido por un sicario. El ataque ocurrió al salir de un local nocturno.
Un hombre de 34 años, Edgar Dani Rojas García, fue asesinado de siete disparos en Sullana, Piura, tras ser perseguido por un sicario. El ataque ocurrió al salir de un local nocturno. | Trinidad Noticias
Por
google iconLa República en Google

Un hombre de 34 años fue asesinado de siete disparos luego de ser perseguido por un presunto sicario en Sullana, Piura. La víctima, identificada como Edgar Dani Rojas García, intentó refugiarse dentro de una vivienda del asentamiento humano 9 de Octubre, pero el atacante ingresó al inmueble y le disparó.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el ataque se inició cuando Rojas García salió de un establecimiento nocturno ubicado en la intersección de la calle San Juan con la transversal Miguel Grau. Según esta información preliminar, el hombre habría sido esperado por varios sujetos.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Rata pasea sobre camilla y se sube a jarra de agua usada por pacientes en área de dengue de hospital EsSalud en Piura

lr.pe

Sujeto quiso huir

Cuando intentó abordar una mototaxi para retirarse del lugar, uno de los atacantes lo interceptó. La víctima corrió para escapar y fue perseguida a pie durante casi dos cuadras hasta ingresar a una vivienda, donde finalmente fue alcanzada por el sicario.

El ataque también dejó a una mujer herida. De acuerdo con la información preliminar, la transeúnte fue alcanzada por uno de los proyectiles durante el tiroteo y tuvo que ser trasladada de emergencia a un establecimiento de salud.

Puedes ver

Asesinan a chofer de combi de la ruta CR40 en Dos de Mayo en el Callao

lr.pe

Investigan crimen en Sullana

Tras confirmarse la muerte de Rojas García, su cuerpo fue trasladado a la morgue de Sullana para la necropsia de ley.

En tanto, agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias para identificar al responsable del crimen. Las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de reconstruir el ataque y determinar el móvil del homicidio.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sicario persiguió a hombre desde el bar hasta su vivienda y lo asesinó en Sullana, Piura

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Gerdau Minas EN VIVO HOY por la Copa Brasilia de Vóley 2026?

Francia vs Italia EN VIVO HOY: transmisión minuto a minuto del partido por la Nations League 2026-27

Sociedad

Hospitales para comunidades indígenas del Lote 192 en Loreto siguen inconclusos tras años de espera

Joven pasajero dispara a conductor de 69 años tras negarse a pagar el servicio de taxi en Arequipa

Temblor hoy en Perú, viernes 2 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Perú ocupa el segundo lugar en países latinoamericanos que consideran que están perdiendo la batalla contra narcotráfico y crimen organizado

Rafael López Aliaga no descarta volverse a postular a la alcaldía de Lima en 2030: "Estoy habilitado"

Reasignan en nuevos cargos a 10 generales PNP “por necesidad de servicio”