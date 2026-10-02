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Ola de crímenes en 24 horas deja cuatro muertos y varios heridos en Lima, Callao y Piura

Ataques a balazos en el primer puerto, Ate y Sullana dejaron al menos cuatro víctimas mortales y múltiples heridos. Un chofer de combi y un cantante de cumbia fueron asesinados durante la jornada.

Una serie de ataques armados en Lima, Callao y Piura dejó al menos cuatro muertos y varias personas heridas entre el 1 y el 2 de octubre. Las autoridades investigan estos hechos violentos.
Una serie de ataques armados en Lima, Callao y Piura dejó al menos cuatro muertos y varias personas heridas entre el 1 y el 2 de octubre. Las autoridades investigan estos hechos violentos. | La RepúblicaGrecia Infante
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La violencia con armas de fuego volvió a golpear distintos puntos del país en menos de 24 horas. Entre la madrugada y la mañana del viernes 2 de octubre, cuatro personas fueron asesinadas en ataques registrados en el Callao, Ate y Sullana.

Las víctimas fueron un conductor de transporte público, un cantante de cumbia y dos hombres atacados a balazos en la vía pública. En los casos reportados no se ha establecido, hasta el momento, una conexión entre los hechos.

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Chofer de combi asesinado

El más reciente de los crímenes tuvo como escenario el Callao y tuvo como víctima a un conductor de la ruta CR40. El chofer se encontraba a bordo de la unidad, en la avenida Dos de Mayo, a la altura del jirón Miró Quesada, cuando fue atacado por dos sujetos que, según los primeros testimonios, habrían abordado la combi como pasajeros. Los agresores, con el rostro cubierto, realizaron al menos siete disparos y escaparon corriendo en dirección al óvalo Garibaldi.

El asesinato volvió a poner el foco sobre los trabajadores del transporte público, uno de los sectores que viene siendo golpeado por ataques armados y extorsiones. La Policía acudió al lugar y comenzó a recoger evidencias para determinar cómo ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

Lo mataron mientras cantaba

Horas antes, en Ate, el cantante de cumbia Andy Torres fue asesinado durante una presentación musical. El artista llevaba aproximadamente una hora de show cuando dos sujetos que se encontraban entre el público sacaron sus armas y dispararon hasta siete veces.

Los proyectiles alcanzaron al cantante y también hirieron a su animador. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar. Una cámara de videovigilancia registró a uno de los presuntos autores cuando escapaba por la avenida Avelino Cáceres. La Policía inició las diligencias para identificar a los atacantes y establecer el móvil del crimen.

El ataque ocurrió frente a los asistentes de la presentación, en un espacio donde se desarrollaba una actividad musical. La investigación deberá determinar si el artista era el objetivo del ataque o si los disparos respondieron a otro conflicto.

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Ataque a plena luz del día

También en el Callao, un hombre de 30 años murió el jueves luego de ser atacado a balazos cuando permanecía junto a otra persona a bordo de una motocicleta en el jirón Chota, cerca de la avenida Alameda.

La víctima fue identificada como Jarol Víctor Jarez Acho. Un sujeto encapuchado se acercó y disparó directamente contra ambos hombres. Jarez Acho murió cuando era trasladado a un centro asistencial, mientras que Percy Enrique Chamorro Rojas, de 26 años, resultó herido y fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión.

Las cámaras de seguridad de la zona quedaron incorporadas a la investigación. El Depincri Callao busca reconstruir la ruta de escape de los atacantes e identificar a quienes participaron en el crimen. En la escena también se recogieron indicios balísticos.

Sicario persiguió a su víctima en Sullana

En Sullana, Piura, otro hombre fue asesinado a balazos luego de ser perseguido por un presunto sicario. La víctima habría intentado refugiarse en una vivienda, pero el atacante logró alcanzarlo y dispararle.

El ataque dejó además a una mujer herida. El crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados en distintas regiones durante la misma jornada, mientras las investigaciones policiales avanzan por separado para determinar los móviles y responsables.

Los cuatro asesinatos ocurrieron en circunstancias distintas y no existe información oficial que permita establecer una relación entre ellos. Sin embargo, los ataques tienen un elemento común: el uso de armas de fuego y la rápida huida de los responsables.

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Otros dos ataques en el Callao

Explosivo contra una bodega

Sujetos desconocidos dejaron dos artefactos explosivos en la fachada de una bodega del asentamiento humano San Juan Bosco, en el Callao. Uno de ellos detonó y provocó daños materiales en el negocio de una adulta mayor, pero no dejó personas heridas ni fallecidas.

La propietaria aseguró que no había recibido amenazas previas y que tampoco había sido víctima de extorsión. La Policía investiga quiénes dejaron los explosivos y cuál habría sido el motivo del atentado.

Taxista terminó contra una vivienda

En otro punto del Callao, el taxista Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años, fue atacado a balazos mientras conducía por la intersección de los jirones Venezuela y Ayacucho.

Según la hipótesis policial, el conductor trasladaba a cuatro menores de edad cuando estos lo habrían encañonado y disparado desde el interior del vehículo. Paredes perdió el control y terminó chocando contra una vivienda. Fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

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