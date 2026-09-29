Minedu habilitará más de 10.000 colegios para votar en ERM 2026: clases deberán ser recuperadas

Colegios servirán como locales de votación en los comicios del domingo 4 de octubre Composición LR / Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que pondrá a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un total de 10.728 instituciones educativas públicas y privadas para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

La medida permitirá que miles de ciudadanos acudan a los colegios habilitados para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral. Los directores de las instituciones designadas deberán brindar las facilidades para el funcionamiento de los locales de votación y verificar que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

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¿Desde cuándo se entregarán los colegios a la ONPE?

Los colegios serán entregados a la ONPE desde las 4.00 p. m. del viernes 2 de octubre hasta las 6.00 p. m. del lunes 5 de octubre, a fin de garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los locales de votación en todo el país.

El Minedu comunicó oportunamente esta disposición a las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE/GRE) y a las unidades de gestión educativa local (UGEL), a fin de que adopten las medidas necesarias para garantizar la entrega de los colegios designados como locales de votación y la continuidad del servicio educativo.

Clases tendrán que ser recuperadas, según Minedu

Como parte de los preparativos para los comicios, el Minedu informó que las DRE/GRE y UGEL adoptarán las medidas organizativas y pedagógicas necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de los periodos efectivos de labor escolar.

En ese sentido, en las instituciones educativas puestas a disposición de la ONPE, las horas efectivas de clases deberán ser recuperadas de manera obligatoria y presencial, de acuerdo con las disposiciones correspondientes, señaló la cartera a través de un comunicado.