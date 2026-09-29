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Indira Huilca votará a favor de la censura contra el ministro César Astudillo pese al acuerdo de Ahora Nación

Mientras algunos parlamentarios de Ahora Nación optaron por no apoyar la moción, Huilca ratificó su voto en contra del titular del Interior al considerar que su gestión demuestra “incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad”.

Indira Huilca votará a favor de la censura al ministro César Astudillo pese al acuerdo de Ahora Nación
Indira Huilca votará a favor de la censura al ministro César Astudillo pese al acuerdo de Ahora NaciónComposición/LR
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La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ha dividido a la bancada de Ahora Nación. En el debate sobre la permanencia del titular del sector mantiene diversas posiciones en el grupo parlamentario entre quienes rechazan la censura, y respaldan la decisión de la mayoría, y la postura de quienes exigen su salida inmediata frente a la crisis de seguridad.

El diputado José Marcelo declaró ante la prensa que aunque la reunión del grupo se centró en el pedido de facultades, la bancada alcanzó la mayoría para no respaldar la iniciativa que busca la salida de Astudillo.

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“(…) en relación al tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada que no vamos a apoyar dicha moción”, indicó el parlamentario.

Marcelo precisó que se trata de un acuerdo que se definió al haber pasado dos meses de gestión y no registrar faltas éticas en su gestión.

“Es un acuerdo por mayoría y es algo que respetamos en la medida que efectivamente ha pasado dos meses de la gestión del ministro y que no consideramos que haya alguna falta ética”, añadió ante los medios.

Sin embargo, la diputada Indira Huilca hizo pública su postura en contra del acuerdo y confirmó que votará a favor de la censura a César Astudillo.

Huilca sostuvo que lo expresado en la moción resume el desempeño del titular del Interior al evidenciar una “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Además, señaló que las decisiones del sector no apuntan a la reducción de la violencia armada ni a reprimir a las bandas criminales. Asimismo, Huilca cuestionó las razones de sus colegas de bancada para no apoyar la moción.

Frente a quienes sostienen que es pronto para exigir resultados o mantienen expectativas respecto a los próximos ascensos policiales como recambio institucional, la representante sostuvo que "con el fujimorismo, no caben tales expectativas".

Del mismo modo, añadió que solo se puede otorgar un plazo cuando se confía en los planes y la estrategia del Ejecutivo, lo cual no ocurre en este caso, e instó a ejercer un rol de oposición firme en beneficio del interés nacional.

“Si otorgamos un plazo para esperar resultados, debe ser porque confiamos en que la ruta trazada nos llevará a esos resultados. No es el caso”.

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