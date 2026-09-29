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Perú vs México EN VIVO HOY: historial, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

El equipo comandado por Mano Menezes busca recuperarse tras la goleada sufrida ante Estados Unidos. Sigue la transmisión del amistoso Perú vs México por la fecha FIFA de setiembre y octubre.

Las selecciones de Perú y México vuelven a enfrentarse después de 4 años. Foto: composición LR/IA
Las selecciones de Perú y México vuelven a enfrentarse después de 4 años. Foto: composición LR/IA
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Perú vs México EN VIVO HOY amistoso internacional | El duelo entre ambos equipos se jugará en Nueva Jersey, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), por la segunda jornada de la fecha FIFA. La transmisión del compromiso de la Bicolor estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Mano Menezes quiere mostrar otra cara luego de perder 4-1 frente a Estados Unidos. Por su parte, los dirigidos por 'Rafa' Márquez vienen de empatar 1-1 ante Colombia en un partidazo.

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¿A qué hora juegan Perú vs México HOY?

El amistoso entre Perú vs México por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 7.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 p. m. (miércoles 30)

¿Dónde ver Perú vs México EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Perú - México será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta. En territorio azteca, la cobertura estará a cargo de la señal de TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

¿Cómo ver Perú vs México Unidos ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver este amistoso Perú vs México a través de la plataforma de streaming Amazon Prime. En suelo peruano, podrás seguirlo en la plataforma América tvGO y la cobertura online gratis que ofrece La República con el minuto a minuto.

Alineaciones Perú vs México

Estos serían los equipos titulares de Perú y México para el partido amistoso de hoy en el Sports Illustrated Stadium, en la ciudad de Nueva Jersey. André Carrillo se postula como una de las novedades en el once inicialista.

  • Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.
  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Santiago Giménez.
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Perú vs México: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs México. El conjunto tricolor parte como amplio favorito.

  • Betsson: gana Perú (7,30), empate (3,60), gana México (1,48)
  • Betano: gana Perú (7,30), empate (4,20), gana México (1,53)
  • Bet365: gana Perú (7,00), empate (3,80), gana México (1,45)
  • 1XBet: gana Perú (7,29), empate (4,24), gana México (1,54)
  • Caliente: gana Perú (6,50), empate (4,20), gana México (1,50)
  • Doradobet: gana Perú (6,50), empate (4,00), gana México (1,48).

Perú vs México: historial

La selección peruana y su par mexicano registran un historial muy parejo. Así quedaron los últimos cinco partidos.

  • Perú 0-1 México | 24.09.2022 | Amistoso internacional
  • Perú 1-1 México | 03.06.2015 | Amistoso internacional
  • Perú 0-0 México | 17.04.2013 | Amistoso internacional
  • Perú 1-0 México | 08.07.2011 | Copa América
  • México 4-0 Perú | 08.06.2008 | Amistoso internacional

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