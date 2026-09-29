Lima amanece con llovizna y mayor sensación de frío este martes 29 de septiembre, ¿continuará el resto de la semana?

Lima Metropolitana amaneció este martes 29 de septiembre con llovizna ligera y dispersa en distintos sectores de la ciudad. El Senamhi informó que las precipitaciones se presentan principalmente en Lima Centro, Lima Sur y zonas cercanas al litoral, en el marco del aviso meteorológico vigente para la costa centro y sur.

El organismo meteorológico señaló que estas condiciones continuarán durante las próximas horas y que, hacia la noche y madrugada, las lloviznas podrían retornar de manera aislada en diversos puntos de la capital. El escenario también incluye mayor nubosidad, humedad y presencia de niebla o neblina en sectores próximos al litoral.

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Senamhi reporta llovizna en Lima y prevé que continúe durante la noche y madrugada

Las precipitaciones observadas durante la mañana se presentan de manera ligera y dispersa en diferentes distritos de Lima Metropolitana. Según el Senamhi, el fenómeno se concentra principalmente en Lima Centro, Lima Sur y sectores del litoral, y se espera que continúe durante las próximas horas.

Para la noche y madrugada, el organismo meteorológico prevé nuevamente la presencia de lloviznas aisladas y dispersas en diversos puntos de la ciudad. La humedad y la cobertura nubosa también forman parte de las condiciones previstas para estos días en la capital.

Aviso meteorológico incluye a Lima y otras cinco regiones de la costa centro y sur

El aviso vigente contempla lloviznas de moderada a fuerte intensidad desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 de septiembre. Para este martes, el Senamhi estima acumulados superiores a 1,5 milímetros por día en la costa de Lima, mientras que en Ica se esperan valores de alrededor de 1 milímetro.

El pronóstico también considera un incremento de la velocidad del viento, además de niebla y neblina en sectores próximos al litoral durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. El aviso comprende a Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Tacna. Ante las pistas resbaladizas por la llovizna, el Senamhi recomendó conducir con precaución.