España vs Croacia EN VIVO HOY: dónde ver el partido de Lamine Yamal por la UEFA Nations League 2026

España y Croacia vienen de ganar en la primera fecha de la UEFA Nations League 2026. Foto: composición LR/AFP

España y Croacia vienen de ganar en la primera fecha de la UEFA Nations League 2026. Foto: composición LR/AFP

¿Dónde ver España vs Croacia EN VIVO HOY? | El duelo entre gigantes europeos, correspondiente a la fecha 2 de la UEFA Nations League, se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La transmisión empezará desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en el canal ESPN. Asimismo, podrá seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La vigente campeona dio un golpe de autoridad en Wembley con un triunfo 3-1 sobre Inglaterra; el joven Lamine Yamal abrió el camino de la victoria con un golazo. Por su parte, el equipo liderado por Luka Modric viene de imponerse 2-1 sobre Chequia.

¿A qué hora juegan España vs Croacia?

En suelo peruano, el choque entre España vs Croacia por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs Croacia?

El duelo entre España vs Croacia por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs Croacia online gratis?

Si deseas ver España vs Croacia ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Pronósticos para el España vs Croacia

Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.