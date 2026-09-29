España vs Croacia EN VIVO HOY: dónde ver el partido de Lamine Yamal por la UEFA Nations League 2026
Lamine Yamal y Luka Modric se verán las caras en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Sigue el España vs Croacia en directo por el grupo C de la Nations League.
¿Dónde ver España vs Croacia EN VIVO HOY? | El duelo entre gigantes europeos, correspondiente a la fecha 2 de la UEFA Nations League, se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La transmisión empezará desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en el canal ESPN. Asimismo, podrá seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.
La vigente campeona dio un golpe de autoridad en Wembley con un triunfo 3-1 sobre Inglaterra; el joven Lamine Yamal abrió el camino de la victoria con un golazo. Por su parte, el equipo liderado por Luka Modric viene de imponerse 2-1 sobre Chequia.
¿A qué hora juegan España vs Croacia?
En suelo peruano, el choque entre España vs Croacia por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
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- México: 12.45 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.
¿En qué canal ver España vs Croacia?
El duelo entre España vs Croacia por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.
¿Cómo ver España vs Croacia online gratis?
Si deseas ver España vs Croacia ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.
Pronósticos para el España vs Croacia
Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.
- Betsson: gana España (1,21), empate (6,10), gana Croacia (16,00)
- Betano: gana España (1,21), empate (6,70), gana Croacia (13,50)
- Bet365: gana España (1,20), empate (7,50), gana Croacia (13,00)
- 1XBet: gana España (1,21), empate (7,40), gana Croacia (14,20)
- Caliente: gana España (1,20), empate (7,10), gana Croacia (15,00)
- Doradobet: gana España (1,18), empate (7,50), gana Croacia (14,00).