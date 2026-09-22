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Liceo Naval suspende actividades externas y Minedu anuncia nuevas medidas tras denuncias

Luis Aleman Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del Minedu, asumió la dirección del colegio en San Borja y anunció una revisión de las áreas administrativas, con énfasis en disciplina y protocolos.

Liceo Naval Almirante Guise suspende actividades externas y aplica protocolo de convivencia
Liceo Naval Almirante Guise suspende actividades externas y aplica protocolo de convivenciaFoto: captura América Noticias
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El Liceo Naval Almirante Guise suspendió todas sus actividades externas y aplicará con mayor determinación el protocolo de convivencia, como parte de las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación (Minedu) tras las denuncias que involucran a estudiantes de la institución. El uso del uniforme escolar también será opcional hasta este viernes.

Las disposiciones fueron anunciadas por Luis Antonio Aleman Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del Minedu, quien asumió las funciones de director encargado del colegio ubicado en San Borja. Su designación, establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 576-2026-MINEDU, forma parte del proceso de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval.

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Minedu revisará gestión del colegio

Aleman Nakamine señaló que realizará un corte de gestión para obtener información documentada de las áreas administrativas y mantener la continuidad del servicio educativo. Para ello, coordinó con la subdirectora del colegio, Jessica Ortega, un cronograma de reuniones con los responsables de cada área, con especial atención en la disciplina y las acciones adoptadas frente a las denuncias difundidas en los últimos días.

El viceministro también pidió a los docentes y al personal administrativo continuar con sus labores educativas y anunció que la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, acompañará la gestión pedagógica. Ponce informó, además, que un comité de padres de familia solicitó una reunión con la alta dirección del Minedu para conocer aspectos de la administración, como los perfiles de los docentes, contratos, turnos, horarios, ubicación de cámaras de seguridad y protocolos vigentes.

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Reorganización seguirá hasta 2027

La reorganización extraordinaria y temporal del Liceo Naval fue establecida por el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante este periodo, el Minedu conducirá las acciones destinadas a reorganizar la gestión educativa y la gobernanza institucional, mientras se establecen los mecanismos para designar al director responsable del colegio.

El caso también comprende una investigación sobre la actuación de los adultos que se encontraban en un bus durante la agresión sexual denunciada contra un estudiante. El abogado de la familia, Jorge Petrozzi, sostuvo que dos profesores podrían ser investigados bajo la figura de comisión por omisión, prevista en el artículo 13 del Código Penal. La eventual responsabilidad de estas personas deberá determinarse con las diligencias y elementos que reúna la investigación.

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