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Escolares violentos podrían ser separados de sus colegios, anuncia ministro de Educación

Además, el Minedu regulará el uso de celulares en colegios, buscando restringir su uso durante clases, siguiendo el modelo de normativas de la Unión Europea para proteger a los estudiantes.

Minedu plantea separar a agresores de sus víctimas en instituciones educativas
Minedu plantea separar a agresores de sus víctimas en instituciones educativasFoto: composición LR/Andina
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El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que el Gobierno emitirá nuevas disposiciones para facultar a directores y docentes a sancionar a escolares que cometan actos de violencia, incluida su separación de las instituciones educativas. La medida busca evitar que las víctimas compartan espacios con sus agresores y surge tras el grave caso registrado en el Colegio Liceo Naval.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) explicó que las nuevas normas permitirán aplicar sanciones escalonadas según la gravedad de las faltas disciplinarias, sin vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes.

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Minedu plantea separar a escolares agresores de sus víctimas

"No podemos tener a un agresor al costado del agredido (…) Esto no significa restringirle el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota", precisó Chang.

El ministro sostuvo que las disposiciones buscan recuperar la autoridad de los directores y docentes, restablecer el orden y garantizar que los colegios sean espacios seguros para aprender. Asimismo, exhortó a los padres de familia a involucrarse en la formación integral y en valores de sus hijos.

Para elaborar las nuevas medidas, la cartera convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, especialistas y representantes de la comunidad educativa, quienes participarán en el diseño de mecanismos de prevención, atención y respuesta frente a la violencia escolar.

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Minedu también regulará el uso de celulares en colegios

Chang anunció que el Gobierno también emitirá disposiciones para regular el uso de teléfonos móviles en los colegios. Al respecto, recordó que existe una ley aprobada en 2025 que restringe el uso de estos dispositivos, pero que aún no cuenta con reglamento.

El titular del Minedu mencionó las regulaciones sobre pantallas y redes sociales en países de la Unión Europea. Según explicó, estas contemplan restricciones para niños y adolescentes, incluso cuando utilizan dispositivos con fines académicos, pues el acceso debe realizarse mediante cuentas administradas por sus padres o tutores.

Durante su exposición, también informó que el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 contempla S/49.068 millones para la función Educación, un incremento de 0,7% respecto del presupuesto institucional de apertura de 2026. De ese monto, S/18.179 millones corresponden específicamente al sector Educación, que registra un aumento de 6,7% frente al año anterior.

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