Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

La ONPE habilita una plataforma para que los ciudadanos consulten su local de votación, mesa y orden para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre.

La ONPE habilita una plataforma para que los ciudadanos consulten su local de votación, mesa y orden para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Foto: Andina/Composición La República

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma para que los ciudadanos consulten dónde deberán votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. El sistema permite revisar el local asignado, su dirección, el número de mesa y el orden del elector dentro del padrón.

La herramienta también permite verificar si una persona fue designada como miembro de mesa para estos comicios. Debido a que el local de sufragio puede modificarse por situaciones que afecten la disponibilidad del establecimiento, la información debe ser confirmada nuevamente antes de acudir a votar.

ONPE habilita consulta para conocer tu local de votación, mesa y orden en las ERM 2026

Los electores pueden ingresar a la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE para identificar el establecimiento donde les corresponde sufragar el 4 de octubre. El sistema muestra los datos necesarios para ubicar el lugar de votación, entre ellos la dirección, el número de mesa y el orden que ocupa cada ciudadano en el padrón electoral.

La consulta debe realizarse antes de la jornada electoral para contar con información actualizada. La ONPE señala que la asignación del local podría cambiar incluso el mismo día de los comicios si se presentan circunstancias que afecten la disponibilidad del recinto. Por ello, la ubicación registrada previamente debe ser revisada antes de dirigirse al lugar de votación.

¿Cómo consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones del 4 de octubre?

La plataforma electoral también permite confirmar si un ciudadano forma parte de la lista definitiva de miembros de mesa. La consulta identifica el cargo asignado, el número de mesa y el orden correspondiente, además del distrito, provincia y región donde se encuentra la mesa en la que deberá cumplir esta función.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fueron seleccionadas nueve personas por cada mesa: tres titulares y seis suplentes. La ONPE sorteó esta composición para 89.935 mesas, lo que representa un total de 809.415 ciudadanos inicialmente seleccionados. Quienes figuren en las listas definitivas deberán presentarse a las 6:00 a. m. del 4 de octubre para instalar la mesa y cumplir las funciones correspondientes.