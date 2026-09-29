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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 29 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.


Horóscopo de Jhan Sandoval, 29 de septiembre de 2026
Horóscopo de Jhan Sandoval, 29 de septiembre de 2026Composición LR
Por
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 29 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del martes 29 de septiembre?

  • Aries: Es posible que canceles algún viaje corto que tenías planificado para resolver imprevistos laborales que surgirán. En el amor, tu pareja se mostrará atenta y te brindará el apoyo que necesitas.
  • Tauro: Una persona que no tiene una conducta correcta se acercará a ti buscando algún tipo de beneficio. No te conviene establecer ninguna alianza o sociedad. En el amor, no te culpes y busca el diálogo.
  • Géminis: Logras obtener el apoyo de tus superiores. Si estás pensando en hablar de aumentos salariales, ahora es el momento. Todo lo relacionado a negocios y acuerdos traerá grandes beneficios.
  • Cáncer: Un familiar intentará responsabilizarte de algunos problemas que han acontecido. No debes quedarte callado y expresa lo que piensas y sientes. De ser necesario, busca algún mediador.
  • Leo: Luego de analizar pros y contras decides cancelar o posponer ese viaje al extranjero. En el amor, tu desconfianza te hace tener una postura vigilante que afecta el vínculo que tienes con tu pareja.
  • Virgo: Tienes una reunión en donde resaltarás por tu experiencia y conocimientos. Ha llegado el momento de brillar y triunfar. En el amor, no te dejes llevar por los celos. Sé objetivo y evita discusiones.
  • Libra: Esa reunión que se planificó para cerrar acuerdos o alianzas será pospuesta. Este tiempo de espera servirá para limar detalles en la negociación. En el amor, sé tolerante y escucha a tu pareja.
  • Escorpio: No estás analizando ni reflexionando en los motivos por los cuales tus proyectos no se concretaron. Necesitas mantener la calma y analizar tus propios errores. Hay cosas por corregir y mejorar.
  • Sagitario: La inestabilidad financiera termina. Recibirás el apoyo que necesitas por parte de un familiar que siempre ha estado presente. En el amor, si ya perdonaste no regreses a la misma discusión.
  • Capricornio: Esa preocupación que sientes por temas económicos cambia tu ánimo y esto es percibido por una persona que te aprecia mucho. Ha llegado el momento de expresarte y dejarte ayudar.
  • Acuario: Un tema documentario te impide desarrollar los proyectos que tienes en mente. Busca asesoría para que todo mantenga su curso. En el amor, no seas indiferente con la persona que te interesa.
  • Piscis: Todo dará un giro positivo. Aquello que estaba estancado empieza a avanzar de una manera acelerada. Estás por ver la cosecha de todo tu esfuerzo. En el amor, esa persona se acercará.

Elige bien

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