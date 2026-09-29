Temblor en Perú hoy, martes 29 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy, martes 29 de septiembre: revisa dónde fue el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales del IGP.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, martes 29 de septiembre de 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.