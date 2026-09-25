Mujer embarazada y su bebé fallecen tras ingresar a clínica en San Borja: esposo denuncia presunta negligencia de médicos y enfermeras

Génesis Vázquez y su bebé fallecieron por infección en la Clínica Internacional de San Borja. Su esposo denuncia presunta negligencia médica y acciones legales están en marcha.

Génesis Vázquez y su bebé fallecieron por infección en la Clínica Internacional de San Borja. Su esposo denuncia presunta negligencia médica y acciones legales están en marcha. Foto: composición LR/Difusión

Génesis Vázquez y su bebé en gestación fallecieron tras ingresar por emergencia a la Clínica Internacional de San Borja. Según denunció su esposo, la mujer —quien tenía 22 semanas de embarazo— llegó al establecimiento el pasado 30 de agosto con 39°C de fiebre y malestar general. Con el paso de las horas, su salud se deterioró rápidamente hasta desencadenar un cuadro de infección generalizada y septicemia que les causó la muerte a ambas.

Ante esta situación, el viudo reportó una presunta negligencia médica, cuestionando la falta de atención oportuna durante la noche, la demora en la administración de antibióticos y el tardío traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mientras la familia formalizó las acciones legales ante la Fiscalía, la Policía y SuSalud, el centro médico afirmó haber actuado bajo los protocolos correspondientes y puso las historias clínicas a disposición de las autoridades.

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Esposo de la víctima relata las horas previas al traslado de la gestante a UCI

La emergencia inició con fiebre alta y malestar corporal. Tras ingresar a la clínica, un examen reveló un indicador de PCR en 132 —marcador clave de infección severa—, por lo que un médico diagnosticó pielonefritis aguda e infección urinaria, ordenando su hospitalización inmediata. Sin embargo, durante la noche el cuadro empeoró con vómitos, diarrea y dolor abdominal intenso.

El cónyuge asegura que intentó ubicar en vano al médico tratante y que el personal de enfermería solo le administró un antipirético y un antibiótico. Horas después, pese a que la gestante presentó sangrado vaginal y dificultad respiratoria, la alerta no se atendió a tiempo.

“Llegó un médico general que nos dijo que todo estaba bien. Nosotros le comentamos sobre el dolor abdominal, los vómitos y las heces líquidas, pero solo le dijo: ‘Relájate, respira profundo y trata de descansar’ ¿Cómo le pude dar esa indicación? (…) Le indicamos a la ginecóloga que el vientre de mi esposa estaba bien dura y ella dijo que todo estaba bien”, sentenció en una entrevista a ATV.

El desenlace dio un giro a la mañana siguiente cuando el hermano de Pablo —médico de profesión— observó por fotografía la coloración cianótica en las piernas de Génesis y advirtió la urgencia de ingresarla a cuidados intensivos. Tras la evaluación del equipo de UCI, se ordenó su traslado inmediato. El esposo denuncia que el antibiótico se retrasó seis horas y cuestiona la inacción del personal ante la cadena de síntomas críticos.

“A ella la trasladaron a UCI por exigencia mía. Le dije al médico que mi esposa se sentía agitada y él me respondió que era por el medicamento. Todo lo minimizaron estos doctores. Los médicos y las enfermeras que estaban en la noche no hicieron nada”, sentenció.

Clínica responde ante denuncia de negligencia médica

Ante la gravedad del caso, los deudos acudieron a diversas instancias legales e informaron al Ministerio de Salud sobre los presuntos fallos en la atención, solicitando un peritaje sobre la historia clínica para esclarecer la progresión del estado de salud de la gestante.

Mediante un comunicado oficial, la Clínica Internacional lamentó el deceso de la madre y su bebé, afirmando que los procedimientos aplicados respondieron a la condición de la paciente. La institución justificó la reserva de los detalles médicos amparándose en la confidencialidad legal, aunque remarcó que ya ha puesto a disposición de los investigadores toda la documentación e informes requeridos.

Sin embargo, los allegados rechazan la postura del centro médico y enfatizan que la paciente no registraba comorbilidades. Como antecedente, señalaron que el 27 de agosto la mujer ya había consultado en la misma clínica por lesiones en el labio y malestar general. Las autoridades deberán determinar si existió mala praxis en el proceso, mientras el entorno familiar busca brindar soporte psicológico al hijo de cinco años que deja la víctima.