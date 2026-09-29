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Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para policía investigado por presunto feminicidio de su esposa en Ate

Luis Felipe Sandoval Díaz es investigado por la muerte de Mariela Peralta Muñoz, ocurrida el 26 de septiembre. Dos exparejas lo denunciaron por violencia física y psicológica en 2018 y 2023. La audiencia para evaluar el pedido fiscal se realizará este miércoles 30 de septiembre.

Revelan conversaciones de WhatsApp que evidencian violencia en relación de pareja
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La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional Luis Felipe Sandoval Díaz, investigado por el presunto feminicidio de su esposa, Mariela Peralta Muñoz, en el distrito de Ate. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate formalizó la investigación preparatoria y presentó el requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Violencia Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

De acuerdo con las diligencias fiscales, el hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2026, cuando el investigado habría efectuado un disparo en la cabeza contra la víctima al interior de la habitación que ambos alquilaban.

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El suboficial permanece recluido en la carceleta del Poder Judicial, a disposición del órgano jurisdiccional. La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva fue programada para este miércoles 30 de septiembre, a las 3.00 p. m.

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La investigación por la muerte de Mariela Peralta

Mariela Peralta se casó con Sandoval a finales de agosto, en una ceremonia en Huánuco. Su familia no pudo asistir debido al poco tiempo con el que habría recibido el aviso, de acuerdo con el medio televisivo.

Conversaciones de WhatsApp entre Mariela y su hermana, difundidas por ATV, dan cuenta de episodios de violencia y de su intención de terminar la relación.

"Yo ya he encontrado mensajes. También me quise separar, se quiso matar. A mí también me empujó. Yo ya no tengo fuerzas para tanto que viví", escribió la víctima.

En otro mensaje, relató que encontró una prenda íntima de otra mujer en el ropero de Sandoval y expresó su deseo de separarse: "Quiero que se vaya, no quiero saber nada, voy a vivir una vida horrible".

Un familiar declaró al citado medio que Mariela tenía previsto viajar para quedarse en su casa porque ya no soportaba la situación que atravesaba con su esposo. La joven deja una hija de 14 años, de una relación anterior.

Policía tenía denuncias previas por violencia física y psicológica

Dos exparejas de Sandoval lo denunciaron por violencia física y psicológica en 2018 y 2023, según informó ATV. En 2018 también figura una denuncia por el presunto hurto de un celular.

El medio televisivo señaló que documentos del Ministerio Público registran investigaciones contra el suboficial por presuntos delitos que incluyen extorsión y homicidio.

La fiscal provincial Cecilia Oré Sosa, a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía de Santa Anita-Ate, impulsa la investigación por la muerte de Mariela. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales conforme a ley.

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