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Madre de Dios: más de S/1 millón en material educativo no se distribuye y está en riesgo de perderse

La Contraloría detectó que los insumos permanecen alojados en el almacén de la Dirección Regional de Educación sin la identificación necesaria para su correcto seguimiento y distribución.

Material permanece almacenado y sin ser distribuido
Material permanece almacenado y sin ser distribuidoFoto: Contraloría
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Un conjunto de materiales educativos y otros bienes valorizados en S/1.17 millones permanece en el almacén general de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Madre de Dios sin ser distribuido a la población estudiantil y con el riesgo de sufrir pérdidas, sustracciones, deterioro o uso inadecuado, según alertó la Contraloría General de la República.

Tras una evaluación realizada del 9 al 14 de septiembre, el organismo evidenció que los insumos alojados en dicho almacén no cuentan con tarjetas de control visibles, un aspecto que limita la identificación, seguimiento individual y la distribución a las áreas correspondientes del material educativo y otros bienes valorizados en S/1.175.851,53.

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Material hallado por la Contraloría

Entre los productos encontrados durante la supervisión se encuentran archivadores, bolígrafos, lápiz de cera crayón, microporoso, mochilas de lona, papel lustre, papel de seda, pincel, plastilina, cartulina simple, cartulina corrugada, cuadernos, folder de plástico, folders manila, forros de plástico, papel bond, papelógrafos, pegamento silicona, perforadores, plumones para pizarra, sobres manila y otros similares.

La mayor parte de los insumos corresponde a los rubros de “Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina”, “Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza” y “Mobiliario Educativo” por un total de S/ 844 069.24. Los bienes no cuentan con información que permita identificar su denominación, unidad de medida, cantidad ingresada, cantidad retirada, saldo existente, fecha de ingreso y fecha de salida.

Respuesta y pedido para adoptar medidas

Ante los hallazgos, la Contraloría realizó una serie de consultas al responsable de almacén sobre el control de existencia de dichos bienes. Sin embargo, con la información proporcionada —según la entidad— "se pudo evidenciar que, a la fecha, no se estarían realizando verificaciones periódicas ni se han implementado acciones que garanticen la conservación de las cantidades de los bienes almacenados".

"De esta manera, el hecho advertido limita el seguimiento y el control del stock de los materiales educativos y otros bienes, generándose el riesgo de pérdidas, sustracciones, deterioro o su uso inadecuado, al no contarse con tarjetas de control visible que permitan identificar y verificar sus movimientos y saldos", apuntó la institución.

Los resultados del informe fueron comunicados al titular de la DRE Madre de Dios a fin de que se adopten las medidas correctivas urgentes. El objetivo es que se pueda tener un mejor control del material educativo almacenado y que este sea distribuido de manera oportuna a los estudiantes beneficiarios de la región.

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