El Minedu anunció que tomará medidas tras lo sucedido con el estudiante de 16 años. | Composición LR

El Minedu anunció que tomará medidas tras lo sucedido con el estudiante de 16 años. | Composición LR

Los diez escolares investigados por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, no retornarán de manera presencial a las aulas mientras continúen las investigaciones. Así lo informó el director regional de Educación, Cornelio Gonzáles, quien precisó que los menores continuarán temporalmente sus estudios mediante clases virtuales.

Según explicó el funcionario, la decisión fue acordada tras una reunión con la dirección del colegio y busca proteger al adolescente afectado y evitar que comparta espacios con los estudiantes involucrados mientras el Ministerio Público esclarece lo ocurrido.

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"Estos chicos no pueden volver a aulas mientras no termine este proceso. Ellos van a clases virtuales y vamos a cuidar mucho al niño afectado", declaró Gonzáles a la prensa.

La medida se aplica en el marco del Protocolo 4, establecido para la atención de situaciones de violencia sexual entre estudiantes menores de edad. El Ministerio de Educación (Minedu), la UGEL y los equipos especializados realizan el seguimiento del caso.

Minedu investigará actuación del colegio

Gonzáles informó que el Minedu retornará al Liceo Naval Almirante Guise para revisar la documentación vinculada con el caso, los informes elaborados por la UGEL 7 y las acciones adoptadas por la institución educativa.

Uno de los puntos que será materia de revisión es la actuación del colegio frente a la denuncia. El funcionario señaló que, de acuerdo con la información que ha recibido, la denuncia ante las autoridades habría sido presentada inicialmente por el padre del menor y no por la propia institución.

"Acá no se puede tolerar ningún hecho de ocultamiento de ningún tipo", afirmó Gonzáles, quien añadió que, si se detectan incumplimientos, se determinarán las responsabilidades administrativas correspondientes.

El director regional también indicó que se revisará el trabajo realizado por el área de convivencia escolar y los reportes sobre posibles casos anteriores de violencia o bullying dentro de la institución.

Presunto ataque ocurrió durante traslado a actividad deportiva

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de Educación, el hecho investigado habría ocurrido durante el traslado de estudiantes hacia Surco, donde tenían previsto participar en una actividad de futsal.

En el vehículo viajaban los escolares junto con dos entrenadores contratados por la institución. La unidad utilizada era de carácter privado. Gonzáles señaló que se solicitará información para determinar quiénes se encontraban en el vehículo, cuáles eran sus funciones y qué ocurrió durante el traslado.

La eventual responsabilidad de los adultos que estuvieron en la movilidad será determinada por las autoridades competentes.

Fiscalía determinará responsabilidades

Gonzáles remarcó que corresponde al Ministerio Público establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos. Precisó que los adultos que se encontraban en el vehículo no están detenidos y que cualquier medida respecto de ellos deberá ser determinada por la Fiscalía.

En tanto, el adolescente afectado continuará con las diligencias de ley. Como parte de la investigación, está previsto que pase por una Cámara Gesell, mecanismo utilizado para recoger el testimonio de menores de edad en condiciones especializadas.

El funcionario también señaló que el sector Educación continuará brindando seguimiento al caso y coordinando con las autoridades encargadas de la investigación.

Revisarán denuncias de bullying

Las autoridades educativas también evaluarán las denuncias formuladas por algunos padres de familia sobre presuntos casos de bullying en el colegio. Gonzáles indicó que todavía no cuenta con información suficiente para establecer si existían antecedentes de violencia o si estos fueron reportados oportunamente.

Por ello, la Dirección Regional de Educación y la UGEL 7 revisarán los registros de la institución y las acciones desarrolladas por el área de convivencia escolar.

"Hay que ver también el área de convivencia, qué trabajos ha venido haciendo dentro de esta escuela", sostuvo Gonzáles. Añadió que se coordinarán reuniones con los equipos especializados de las UGEL y de la Dirección Regional de Educación para recabar información sobre eventuales situaciones de violencia.