Sinuano Día, resultado del martes 29 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta
Resultados de día de la lotería Sinuano del martes 29 de septiembre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.
El resultado de Sinuano Día del martes 29 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el _________ y la Quinta fue el ______. Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.
Resultado de Sinuano Día del 29 de septiembre
Sinuano Día realiza su sorteo durante la jornada y da a conocer un número ganador de cuatro cifras junto con la Quinta. Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comparar los números con los registrados en su tiquete para verificar su apuesta.
Video destacado
FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?
Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.
- Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana
- Tesla pone en marcha la producción masiva de su camión eléctrico Semi: tendrá hasta 805 km de autonomía y fabricará 50.000 al año
|Aciertos
|Premio
|4 cifras en orden
|4.500 veces al valor apostado
|3 cifras en orden
|400 veces el valor apostado
|2 cifras en orden
|50 veces el valor apostado
|1 cifra en orden
|5 veces el valor apostado
Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.
¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?
Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.
Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.
Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.