Sinuano Día, resultado del martes 29 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta

Sinuano Día, resultado del martes 29 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta Sinuano

El resultado de Sinuano Día del martes 29 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el _________ y la Quinta fue el ______ . Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.

Resultado de Sinuano Día del 29 de septiembre

Sinuano Día realiza su sorteo durante la jornada y da a conocer un número ganador de cuatro cifras junto con la Quinta. Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comparar los números con los registrados en su tiquete para verificar su apuesta.

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¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.

Aciertos Premio 4 cifras en orden 4.500 veces al valor apostado 3 cifras en orden 400 veces el valor apostado 2 cifras en orden 50 veces el valor apostado 1 cifra en orden 5 veces el valor apostado

Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.

¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?

Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.

Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.





