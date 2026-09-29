Factor arrastre cayó los últimos 20 años en Lima: MML perdió peso en distritos

EN DISPUTA. 26 partidos llevan candidatos en búsqueda del sillón metropolitano de Lima. EN DISPUTA. 26 partidos llevan candidatos en búsqueda del sillón metropolitano de Lima.

En 2006, cuando Luis Castañeda Lossio ganó la alcaldía Metropolitana de Lima, el partido Unidad Nacional obtuvo otras 27 alcaldías distritales, de las 43 que comprenden esta jurisdicción. El nivel de arrastre obtenido por el fallecido exburgomaestre en aquella elección fue de 66,67%, un porcentaje que ha caído en los últimos 20 años.

Sin contar el caso de Susana Villarán, con el partido Fuerza Social, que no ganó ninguna alcaldía distrital, desde el 2014 la agrupación que se hizo de la MML no ha podido obtener más de 20 victorias distritales. Luis Castañeda con Solidaridad Nacional en 2014 ganó en 18 distritos (45,24%), Jorge Muñoz con Acción Popular en 2018 ganó en 14 distritos (35,71%) y Rafael López Aliaga con Renovación Popular en 2022 ganó en apenas 12 distritos (30,95%).

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Para el abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, José Tello, la tendencia del electorado limeño ha variado por el voto cruzado debido a las problemáticas y contextos diferenciados que tienen cada distrito.

“Yo considero que ahora el limeño está apostando más que todo a una opción diferenciada entre la metropolitana. Creo que en base a las necesidades y al performance que tiene el candidato a la distrital y el candidato a la metropolitana, se está haciendo una diferenciación, por ende está cruzando el voto y ya no está yendo hacia el famoso voto arrastre”, argumentó.

Asimismo, la figura del candidato a la alcaldía metropolitana de Lima, como un factor de arrastre y representativo del partido, ha sufrido un revés y no logra la capacidad de convocatoria que en años anteriores.

Ricardo Belmont, en su candidatura para la reelección en 1993, consiguió también la victoria en otros 22 distritos con su partido OBRAS. Por su parte, Alberto Andrade de Somos Perú en los comicios de 1995 ganó en otros 19 distritos y en su segundo periodo de 1998 sumó alcaldes en 22 distritos.

“Antes habían figuras que tenían mucha votación de arrastre. Ricardo Belmont ni siquiera presentó candidato a la alcaldía y ganó en Chaclacayo. O sea, mejor demostración del voto de arrastre no puede haber. Después viene Alberto Andrade con el voto de arrastre y también Castañeda Lossio. Susana Villarán como que corta esa tendencia y con ella empieza definitivamente el voto cruzado”, precisó Tello.

Para el especialista, lo ocurrido en el 2010 marcó un punto de inflexión. En el 2014 volvió a ganar Castañeda Lossio, pero sin la fuerza de arraste que caracterizó su postulación anterior. Desde la elección que ganó Villarán se evidenció también la presencia del endosé y el giro en los resultados que puede darse durante las dos semanas previas al día de los comicios.

“Considero que el voto arrastre no va a ser tan fuerte, salvo en algunos distritos que pueden sí tener una marcada tendencia a votar igual que la MML. Entre estos distritos están, por ejemplo, los de la Lima Moderna. Distritos tradicionales, por ejemplo, pueden tener una tendencia de arrastre. Me parece que ahí va a ganar una campaña más inteligente y más focalizada si el electorado mayoritario lo decide”, agregó el presidente del Instituto Aklla.

Los distritos con marcadas posiciones

Precisamente, el análisis del efecto arrastre desde el 2006 permite detectar los distritos que en las últimas cuatro elecciones (a excepción de la del 2010) votaron siempre en línea al candidato que ganó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estos son Jesús María, Lince y Pueblo Libre. Coinciden, además, en que son distritos que comparten límites territoriales y son colindantes a Lima Cercado.

“Lima Moderna siempre suele tener un voto arrastre con un candidato muy bien posicionado para la metropolitana. Son distritos que por naturaleza tienen un electorado que apuesta por una figura que sea del mismo partido que el candidato a la metropolitana de su preferencia”, señaló Tello.

Incluso en la elección de 2010, estos tres distritos votaron por el mismo partido que obtuvo la mayoría de victorias municipales, el PPC de Lourdes Flores Nano. Aquel año fue también uno en los que se repartió los distritos entre un mayor número de partidos: 13 agrupaciones distintas obtuvieron al menos una alcaldía. Algo similar ocurrió en 2018 cuando ganó Jorge Muñoz con Acción Popular.

En las elecciones de 2022 los 43 distritos se distriubuyeron entre siete partidos: Renovación Popular (13), Alianza Para el Progreso (9), Podemos Perú (8), Somos Perú (6), Avanza País (5), Acción Popular (1) y Juntos por el Perú (1).

Esta dispersión es la menor de los últimos 20 años. En 2018, el reparto fue entre 12 partidos; en 2014, entre 10 partidos; en 2010, entre 13 partidos y en 2006, entre 10.

Por otro lado, los distritos de Chorrillos, Los Olivos, Punta Negra, Santa María del Mar y Villa el Salvador han tenido siempre un voto distinto al que resultó ganador de la MML.

Para José Tello esto no es extraño. Según su análisis, en estas jurisdicciones predomina un voto caudillista y reeleccionista.

“Ellos creen en el caudillismo local, a ellos no les interesa la votación metropolitana, votan cruzado y votan por su líder local. Por ejemplo, Chorrillos hay que recordar que votó por Pablo Gutiérrez tres veces y por Miyashiro papá cinco veces. En el caso de Los Olivos, por Felipe Castillo papá se votó en cinco ocasiones también e incluso Felipe Castillo organizó su partido, La Mamacha, con el símbolo ‘Siempre Unidos’. Entonces, eso indica claramente que ahí hay una votación distinta, un tema de caudillismo local y hay que reconocer que esos distritos son reeleccionistas. También otro distrito reeleccionista y que tiene tendencia a votar cruzado es Lurigancho-Chosica”, añadió.

Sobre el caso de Punta Negra, precisó que en este distrito se vive también una dinámica distinta debido a los problemas por el voto golondrino.